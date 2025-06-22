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الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

2025-06-22 09:36:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر الأردن اليوم الأحد، من التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء التصعيد فورا ، وحماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانزلاق نحو المزيد من الحروب والصراع.


وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ويدعو إلى وقف الحرب والعودة للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني.


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة التصعيد المتواصل في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.


وشدّد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفعيل مسارات سياسية فاعلة ومؤثرة لحل كل الأزمات في المنطقة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحترم حقوق الشعوب ويضمن احترام سيادة الدول.

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