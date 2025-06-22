الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء التصعيد فورا ، وحماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانزلاق نحو المزيد من الحروب والصراع.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ويدعو إلى وقف الحرب والعودة للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة التصعيد المتواصل في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
وشدّد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفعيل مسارات سياسية فاعلة ومؤثرة لحل كل الأزمات في المنطقة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحترم حقوق الشعوب ويضمن احترام سيادة الدول.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
واشنطن بوست رصد 16 شاحنة بضائع قرب منشأة فوردو قبل يومين من الضربة الأميركية
شركة "كيرنو إنتربرايسز" تنطلق في حقبة جديدة من النمو مع كريستوفر ر. كاسويل في منصب الرئيس التنفيذي
إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
إسرائيل تهاجم مخزن نفط وموقعا نوويا في طهران وإيران تسقط مسيّرات