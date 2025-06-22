وزارة النقل تطلق خط إربد عمّان على محورين رئيسيين

خبرني - تفقدت وزيرة النقل وسام التهتموني، الأحد، الاستعدادات النهائية للتشغيل الرسمي لخطوط إربد – عمّان وجرش – عمّان، ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات.

وانطلق اليوم الأحد، خط إربد – عمّان على محورين رئيسيين، الأول من مجمع الشمال في إربد عبر شارع الأردن، والثاني من إربد – صويلح – الجامعة الأردنية، باستخدام حافلات مزودة بأجهزة تتبع ونظام تشغيل يضمن الالتزام بالمواعيد والترددات المحددة وتحصيل الأجرة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزيرة لسير العمل والاطمئنان على الترتيبات الفنية والتشغيلية التي تسبق التشغيل الرسمي، والوقوف على مدى جاهزية الحافلات والخدمات المرتبطة بالمشروع.

واجتمعت الوزيرة مع المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد صلاح اللوزي، والمدير العام للشركة مؤيد أبو فردة، حيث تم الاطلاع على آليات التشغيل والتجهيزات الفنية والرقابية المعتمدة لمتابعة أداء الخطوط وضمان تقديم خدمة منتظمة ومريحة للمواطنين.

وأكدت التهتموني أهمية الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط في تشغيل الخطوط، مشيرة إلى أن وضوح المعلومات المتعلقة بالمواعيد ونقاط التوقف وتردد الحافلات يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة وتحسين تجربتهم مع النقل العام.

وقدّم أبو فردة عرضا مفصلا عن سير العمل في الخط، إضافة إلى مستجدات تشغيل خط جرش – عمّان الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا ضمن نفس المرحلة من المشروع.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الرسمي الكامل لهذين الخطين خلال شهري تموز وآب المقبلين، بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي وضمان استقرار الخدمة وجاهزية البنية التحتية الفنية والتشغيلية.

ويهدف المشروع، الذي تنفذه وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام، عبر نموذج تشغيلي حديث يراعي الجوانب الفنية والإدارية والرقابية، ويربط العاصمة بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، على أن يتم التشغيل التجريبي لخطي السلط – عمّان والكرك – عمّان في فترة لاحقة بعد تجهيز الحافلات وأنظمة المراقبة وتحصيل الأجرة.

كما يأتي المشروع ضمن خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يحقق التكامل بين خدمات النقل بين المحافظات وداخلها، ويوفر وسائل نقل آمنة وموثوقة تلبي تطلعات المواطنين.