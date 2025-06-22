وزارة النقل تطلق خط إربد عمّان على محورين رئيسيين

وزارة النقل تطلق خط إربد عمّان على محورين رئيسيين
خبرني - تفقدت وزيرة النقل وسام التهتموني، الأحد، الاستعدادات النهائية للتشغيل الرسمي لخطوط إربد – عمّان وجرش – عمّان، ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات.
وانطلق اليوم الأحد، خط إربد – عمّان على محورين رئيسيين، الأول من مجمع الشمال في إربد عبر شارع الأردن، والثاني من إربد – صويلح – الجامعة الأردنية، باستخدام حافلات مزودة بأجهزة تتبع ونظام تشغيل يضمن الالتزام بالمواعيد والترددات المحددة وتحصيل الأجرة.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزيرة لسير العمل والاطمئنان على الترتيبات الفنية والتشغيلية التي تسبق التشغيل الرسمي، والوقوف على مدى جاهزية الحافلات والخدمات المرتبطة بالمشروع.
واجتمعت الوزيرة مع المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد صلاح اللوزي، والمدير العام للشركة مؤيد أبو فردة، حيث تم الاطلاع على آليات التشغيل والتجهيزات الفنية والرقابية المعتمدة لمتابعة أداء الخطوط وضمان تقديم خدمة منتظمة ومريحة للمواطنين.
وأكدت التهتموني أهمية الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط في تشغيل الخطوط، مشيرة إلى أن وضوح المعلومات المتعلقة بالمواعيد ونقاط التوقف وتردد الحافلات يُسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة وتحسين تجربتهم مع النقل العام.
وقدّم أبو فردة عرضا مفصلا عن سير العمل في الخط، إضافة إلى مستجدات تشغيل خط جرش – عمّان الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا ضمن نفس المرحلة من المشروع.
ومن المقرر أن يتم التشغيل الرسمي الكامل لهذين الخطين خلال شهري تموز وآب المقبلين، بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي وضمان استقرار الخدمة وجاهزية البنية التحتية الفنية والتشغيلية.
ويهدف المشروع، الذي تنفذه وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام، عبر نموذج تشغيلي حديث يراعي الجوانب الفنية والإدارية والرقابية، ويربط العاصمة بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، على أن يتم التشغيل التجريبي لخطي السلط – عمّان والكرك – عمّان في فترة لاحقة بعد تجهيز الحافلات وأنظمة المراقبة وتحصيل الأجرة.
كما يأتي المشروع ضمن خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يحقق التكامل بين خدمات النقل بين المحافظات وداخلها، ويوفر وسائل نقل آمنة وموثوقة تلبي تطلعات المواطنين.
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