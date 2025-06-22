"الإمارات للسيارات" تستقطب أصحاب الهمم

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة الإمارات للسيارات عن انضمام أربعة موظفين إماراتيين جدد من أصحاب الهمم إلى فريق عملها، وذلك ضمن شراكة نوعية مع ((بي كافيه))، المبادرة الرائدة، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفي إطار استراتيجية التوطين الدامجة، التي تتبناها شركة الإمارات للسيارات، تم تعيين الموظفين الجدد رسمياً ضمن كوادر الشركة، حيث سيباشرون أعمالهم داخل ((بي كافيه)) في أبوظبي – أول مقهى في دولة الإمارات، يدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم. ويعد ((بي كافيه)) رمزاً قوياً للتنوع في بيئة العمل، والدور المحوري، الذي تلعبه الكفاءات الإماراتية – من جميع الفئات – في إثراء المشهد المهني.

بدعم من مجموعة الفهيم يعكس هذا النموذج المبتكر للتوظيف التزام شركة الإمارات للسيارات بتوفير فرص وظيفية، يسهل الوصول إليها، ضمن بيئات عمل تحتضن القدرات الفردية، وتعزز من تطويرها.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من برنامج التوطين والدمج الشامل، الذي تطبقه مجموعة الفهيم، والرامي إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال مسارات مهنية متنوعة، تضمن لهم الاندماج المهني والاجتماعي على المدى الطويل.

وقد رحّبت الشركة بانضمام أفراد فريقها الجدد، معتبرة ذلك إنجازاً بارزاً ضمن مسيرتها في استقطاب الكفاءات، وترسيخ التزامها بدعم التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وتؤمن مجموعة الفهيم وشركة الإمارات للسيارات إيماناً راسخاً بأهمية اكتشاف وتقدير المواهب بجميع أشكالها، وخلق فرص عمل دامجة للجميع.

وتعد مثل هذه المبادرات، وإن بدت خطوات بسيطة، قادرة على إحداث تغيير فعلي ومؤثر، لا سيما مع تزايد التكاتف المؤسسي لدعم أصحاب الهمم، وتقدير ما يقدمونه من قيمة حقيقية، ضمن نسيج المجتمع الإماراتي النابض بالحياة.