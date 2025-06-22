إطلاق مشروع نورا ريزيدنس في قلب قرية جميرا الدائرية بدبي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة الطارق ستار، المطور العقاري لمجموعة واسعة من الأعمال والأنشطة المتنوعة في المملكة العربية السعودية، عن خطط توسعية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشمل هذه الخطط إطلاق محفظة مشاريع تطوير عقاري عدة موزعة على عدد من المواقع الحيوية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الأول بدبي ((نورا ريزيدنس))، الذي يمثل مجتمعاً سكنياً ذكياً ومعاصراً في قلب قرية جميرا الدائرية، إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً.

ويضم المشروع 183 وحدة سكنية مصممة بعناية، ومن المقرر تسليم المشروع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2027.

وقالت نورة بنت طارق بن علي التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الطارق ستار: ((نؤمن في شركة الطارق ستار بأن مفهوم السكن يتجاوز حدود الجدران والهياكل الإنشائية، ليشكل بيئة متكاملة تدعم النمو والرفاهية. ومن خلال مشروع نورا ريزيدنس، حرصنا على تقديم نموذج عمراني يعكس أسلوب جودة الحياة العصرية. كما يجسد هذا المشروع رؤيتنا ورسالتنا المتمثلة في بناء مجتمعات حديثة)).