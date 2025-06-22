إطلاق مشروع نورا ريزيدنس في قلب قرية جميرا الدائرية بدبي

إطلاق مشروع نورا ريزيدنس في قلب قرية جميرا الدائرية بدبي
وفي هذا السياق، كشفت الشركة رسمياً عن إطلاق مشروعها السكني الأول بدبي ((نورا ريزيدنس))، الذي يمثل مجتمعاً سكنياً ذكياً ومعاصراً في قلب قرية جميرا الدائرية، إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً.
ويضم المشروع 183 وحدة سكنية مصممة بعناية، ومن المقرر تسليم المشروع قبل نهاية الربع الثاني من عام 2027.
وقالت نورة بنت طارق بن علي التميمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الطارق ستار: ((نؤمن في شركة الطارق ستار بأن مفهوم السكن يتجاوز حدود الجدران والهياكل الإنشائية، ليشكل بيئة متكاملة تدعم النمو والرفاهية. ومن خلال مشروع نورا ريزيدنس، حرصنا على تقديم نموذج عمراني يعكس أسلوب جودة الحياة العصرية. كما يجسد هذا المشروع رؤيتنا ورسالتنا المتمثلة في بناء مجتمعات حديثة)).
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