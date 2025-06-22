“زيا هبز” من زوهو تُمكن الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استخلاص رؤى قيّمة من البيانات غير المهيكلة

“زيا هبز” من زوهو تُمكن الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استخلاص رؤى قيّمة من البيانات غير المهيكلة
وأصبحت“زيا هبز” الآن جزءاً من منصة“زوهو وورك درايف”، ما يمنح الشركات تحكماً كاملاً في المحتوى الذي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليه، ويسمح لها بتنظيم المواد الخاصة بالفرق أو المشاريع ضمن“مراكز” مخصصة. وبمجرد إضافة المحتوى _ سواء كان ملفات PDF أو جداول بيانات أو سجلات مكالمات أو ملفات فيديو _ إلى أحد هذه المراكز، يقوم“زيا” تلقائياً بتنظيمه مع الحفاظ على السياق من خلال عناوين الأقسام، والعناصر البصرية المساندة، والروابط المرجعية ذات الصلة. أما بالنسبة للمحتوى الصوتي والمرئي، فيقوم“زيا” بإنشاء نصوص قابلة للبحث، مع إبراز اللحظات الرئيسية المرتبطة بالمواضيع ذات الصلة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى النقاط الدقيقة بسرعة وسلاسة.
وتوفر“زيا هبز” للمستخدمين إمكانية طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات موثّقة تستند إلى محتوى متنوع بمختلف أشكاله. سواء كان المستخدم يشير إلى مستند قانوني، أو جدول بيانات مالي، أو تسجيل لمحادثة مع أحد العملاء، فإن ردود“زيا” ترتبط مباشرة بالمصدر الأصلي للمعلومة. كما يمكن للشركات إنشاء تدفقات عمل آلية باستخدام منصة“زوهو فلو” Zoho Flow، لضمان توجيه أحدث الملفات ذات الصلة بشكل منتظم إلى المراكز المناسبة لإجراء تحليلات مستمرة. وعلاوةً على ذلك، تدعم“زيا هبز” المحتوى من مصادر خارجية مثل“DocuSign” و”RingCentral” و”Zoom”، ما يتيح للفرق القدرة على إدارة البيانات الخارجية وتحليلها بنفس مستوى الذكاء والفعالية الذي تتمتع به البيانات الداخلية.
تُعد“زيا هبز” عنصراً أساسياً في استراتيجية الذكاء الاصطناعي طويلة المدى لشركة زوهو، إذ تمهد الطريق نحو مستقبل يمكن فيه للوكلاء الأذكياء التفاعل بشكل سياقي مع المحتوى عبر مجموعة منتجات الشركة بأكملها. وبفضل امتلاك زوهو الكامل لبنيتها التقنية التي تضم أكثر من 55 منتجاً، تتمتع الشركة بموقع فريد يمكّنها من مساعدة المؤسسات على استخلاص قيمة أعمق من محتواها المؤسسي مقارنةً بالمنافسين.
وستُمكّن التحديثات المستقبلية لـ“زيا هبز” من تحديد المعلومات المُنظمة داخل الملفات غير المهيكلة، وإطلاق وكلاء متخصصين مصممين لتلبية احتياجات أعمال محددة، مما يعزز دور“زيا هبز” باعتبارها الطبقة المركزية للذكاء في المحتوى، التي تدعم تفعيل تدفقات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة زوهو الكاملة.
وستكون“زيا هبز” متاحة ضمن منصة”زوهو وورك درايف” بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، وستتكامل بشكل كامل مع تطبيقات مثل“زوهو سي آر إم” Zoho CRM و”زوهو ديسك”Zoho Desk و”زوهو بروجكتس” Zoho Projects و”زوهو فلو” Zoho Flow. ويمكن للشركات في دولة الإمارات والسعودية ومصر وسائر أنحاء المنطقة الاستفادة من هذه الإمكانية الجديدة والقوية لتحويل المحتوى إلى رؤى ذكية، والرؤى الذكية إلى خطوات عملية.
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