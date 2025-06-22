“زيا هبز” من زوهو تُمكن الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استخلاص رؤى قيّمة من البيانات غير المهيكلة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت زوهو ، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم عن إطلاق“زيا هبز” Zia Hubs في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حل جديد ضمن منصة“زوهو وورك درايف”“Zoho WorkDrive” الآمنة للتعاون على المحتوى. ويتيح هذا الحل للشركات استخلاص الرؤى المعمقة من البيانات غير المهيكلة وتعزيز الاستفادة منها ضمن عملياتها اليومية. وتم تطوير“زيا هبز” بالاعتماد على“زيا” Zia، محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بزوهو، ويتيح للمؤسسات ربط أنواع متعددة من المحتوى _ بما في ذلك المستندات والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها الكثير _ بمجموعة تطبيقات زوهو الواسعة، ما يوفّر رؤى قيّمة، وقدرات ذكاء اصطناعي وكيل، وبحثاً موحّداً ومدركاً للسياق.

وأصبحت“زيا هبز” الآن جزءاً من منصة“زوهو وورك درايف”، ما يمنح الشركات تحكماً كاملاً في المحتوى الذي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليه، ويسمح لها بتنظيم المواد الخاصة بالفرق أو المشاريع ضمن“مراكز” مخصصة. وبمجرد إضافة المحتوى _ سواء كان ملفات PDF أو جداول بيانات أو سجلات مكالمات أو ملفات فيديو _ إلى أحد هذه المراكز، يقوم“زيا” تلقائياً بتنظيمه مع الحفاظ على السياق من خلال عناوين الأقسام، والعناصر البصرية المساندة، والروابط المرجعية ذات الصلة. أما بالنسبة للمحتوى الصوتي والمرئي، فيقوم“زيا” بإنشاء نصوص قابلة للبحث، مع إبراز اللحظات الرئيسية المرتبطة بالمواضيع ذات الصلة، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى النقاط الدقيقة بسرعة وسلاسة.

وتوفر“زيا هبز” للمستخدمين إمكانية طرح أسئلة معقدة والحصول على إجابات موثّقة تستند إلى محتوى متنوع بمختلف أشكاله. سواء كان المستخدم يشير إلى مستند قانوني، أو جدول بيانات مالي، أو تسجيل لمحادثة مع أحد العملاء، فإن ردود“زيا” ترتبط مباشرة بالمصدر الأصلي للمعلومة. كما يمكن للشركات إنشاء تدفقات عمل آلية باستخدام منصة“زوهو فلو” Zoho Flow، لضمان توجيه أحدث الملفات ذات الصلة بشكل منتظم إلى المراكز المناسبة لإجراء تحليلات مستمرة. وعلاوةً على ذلك، تدعم“زيا هبز” المحتوى من مصادر خارجية مثل“DocuSign” و”RingCentral” و”Zoom”، ما يتيح للفرق القدرة على إدارة البيانات الخارجية وتحليلها بنفس مستوى الذكاء والفعالية الذي تتمتع به البيانات الداخلية.

تُعد“زيا هبز” عنصراً أساسياً في استراتيجية الذكاء الاصطناعي طويلة المدى لشركة زوهو، إذ تمهد الطريق نحو مستقبل يمكن فيه للوكلاء الأذكياء التفاعل بشكل سياقي مع المحتوى عبر مجموعة منتجات الشركة بأكملها. وبفضل امتلاك زوهو الكامل لبنيتها التقنية التي تضم أكثر من 55 منتجاً، تتمتع الشركة بموقع فريد يمكّنها من مساعدة المؤسسات على استخلاص قيمة أعمق من محتواها المؤسسي مقارنةً بالمنافسين.

وستُمكّن التحديثات المستقبلية لـ“زيا هبز” من تحديد المعلومات المُنظمة داخل الملفات غير المهيكلة، وإطلاق وكلاء متخصصين مصممين لتلبية احتياجات أعمال محددة، مما يعزز دور“زيا هبز” باعتبارها الطبقة المركزية للذكاء في المحتوى، التي تدعم تفعيل تدفقات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر منظومة زوهو الكاملة.

وستكون“زيا هبز” متاحة ضمن منصة”زوهو وورك درايف” بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025، وستتكامل بشكل كامل مع تطبيقات مثل“زوهو سي آر إم” Zoho CRM و”زوهو ديسك”Zoho Desk و”زوهو بروجكتس” Zoho Projects و”زوهو فلو” Zoho Flow. ويمكن للشركات في دولة الإمارات والسعودية ومصر وسائر أنحاء المنطقة الاستفادة من هذه الإمكانية الجديدة والقوية لتحويل المحتوى إلى رؤى ذكية، والرؤى الذكية إلى خطوات عملية.

تنويه: جميع العلامات التجارية، وأسماء المنتجات، وأسماء الشركات المذكورة هنا هي ملك لأصحابها الأصليين.