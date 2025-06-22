مملكة البحرين تدعو إلى وقف التصعيد وسرعة استئناف المباحثات لإحلال السلام

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مملكة البحرين تدعو إلى وقف التصعيد وسرعة استئناف المباحثات لإحلال السلام
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تتابع باهتمام مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتدعو إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد والعمليات العسكرية، والعمل على سرعة استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، بما يؤدي الى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وتجنيب شعوبها أهوال الحروب وأخطارها.
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