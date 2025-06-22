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مملكة البحرين تدعو إلى وقف التصعيد وسرعة استئناف المباحثات لإحلال السلام

مملكة البحرين تدعو إلى وقف التصعيد وسرعة استئناف المباحثات لإحلال السلام

2025-06-22 08:09:26
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين تتابع باهتمام مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتدعو إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد والعمليات العسكرية، والعمل على سرعة استئناف المباحثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، بما يؤدي الى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وتجنيب شعوبها أهوال الحروب وأخطارها.

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