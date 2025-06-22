الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع الإيراني الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع الإيراني الإسرائيلي
ونشرت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد "الآن هو الوقت المناسب لإيران للانخراط في حل دبلوماسي موثوق.
طاولة المفاوضات هي المكان الوحيد لإنهاء تلك الأزمة".
وأضافت فون دير لاين أن التوترات في الشرق الأوسط وصلت إلى ذروة جديدة والآن يجب أن يتم إعطاء الاستقرار أولوية. احترام القانون الدولي أمر بالغ الأهمية. يجب ألا تحصل إيران على القنبلة (الذرية)".
وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا أيضا عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة من الشرق الأوسط.
وكتب كوستا على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي والسلامة النووية".
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