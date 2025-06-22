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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع الإيراني الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الصراع الإيراني الإسرائيلي

2025-06-22 08:07:56
(MENAFN- Al-Bayan) ">حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على التوصل إلى حل دبلوماسي في أعقاب الهجمات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

ونشرت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأحد "الآن هو الوقت المناسب لإيران للانخراط في حل دبلوماسي موثوق.

طاولة المفاوضات هي المكان الوحيد لإنهاء تلك الأزمة".

وأضافت فون دير لاين أن التوترات في الشرق الأوسط وصلت إلى ذروة جديدة والآن يجب أن يتم إعطاء الاستقرار أولوية. احترام القانون الدولي أمر بالغ الأهمية. يجب ألا تحصل إيران على القنبلة (الذرية)".

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا أيضا عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة من الشرق الأوسط.

وكتب كوستا على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي والسلامة النووية".

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