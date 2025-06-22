القرقاوي: برؤية محمد بن راشد نجح المكتب التنفيذي في إطلاق مشاريع كبرى رسخت تحولات نوعية في نهضة دبي

القرقاوي: برؤية محمد بن راشد نجح المكتب التنفيذي في إطلاق مشاريع كبرى رسخت تحولات نوعية في نهضة دبي
وأضاف معاليه، "عندما تأسس المكّتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية، ونؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود، ومواصلة رسم مفاهيم جديدة للعمل الحكومي لتظل دبي أسرع مدينة في اتخاذ القرار وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات".
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