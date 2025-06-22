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القرقاوي: برؤية محمد بن راشد نجح المكتب التنفيذي في إطلاق مشاريع كبرى رسخت تحولات نوعية في نهضة دبي

القرقاوي: برؤية محمد بن راشد نجح المكتب التنفيذي في إطلاق مشاريع كبرى رسخت تحولات نوعية في نهضة دبي

2025-06-22 08:07:56
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه برؤية ومتابعة سموه المباشرة نجح المكتب التنفيذي على مدار ربع قرن في أن يكون أساساً لاستشراف وصناعة مستقبل دبي.

وأضاف معاليه، "عندما تأسس المكّتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية، ونؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود، ومواصلة رسم مفاهيم جديدة للعمل الحكومي لتظل دبي أسرع مدينة في اتخاذ القرار وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات".

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