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الاحتلال يصدر قرارات إخلاء بالقدس

الاحتلال يصدر قرارات إخلاء بالقدس

2025-06-22 08:07:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس المحتلة إخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود.
وقال مركز معلومات "وادي حلوة" في سلوان إن عملية الإخلاء جاءت لصالح مستوطنين مرتبطين بمنظمة "عطيرت كوهانيم" اليمينية الاستيطانية، محذرًا من أن من شأن هذا الحكم أن يؤثر على دعاوى إخلاء عائلات فلسطينية أخرى ما تزال منظورة أمام محاكم الاحتلال.
من جهتها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن دعاوى الإخلاء تعد جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تهجير مجتمع بأكمله، يبلغ عدد سكانه نحو 700 نسمة، قسرًا من الحي الواقع في شرقي القدس المحتلة، لإقامة مستوطنة مكانه استنادًا إلى قانون تمييزي عنصري.
من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المصلى القديم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال أربعة من حراس الأقصى، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد آخر من الحراس وأحد رجال الإطفاء داخل الحرم، في وقت تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين لليوم التاسع على التوالي، بذريعة "الطوارئ" بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.
كما شنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال 33 فلسطينيًا، إلى جانب إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات، بزعم أنهم مطلوبون.


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