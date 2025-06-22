التربية تطلق فعاليات المدرسة الصيفية
وبحسب بيان للوزارة، أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل الطويقات، خلال حفل الإطلاق، الذي حضره مدير "تربية الجامعة"، الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أن فعاليات المدرسة الصيفية تأتي في سياق مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تنظمها إدارة النشاطات التربوية، والتي تعد أحد أبرز مسارات المبادرة.
وبين أن برنامج المدرسة الصيفية يسعى إلى توفير بيئة تربوية تفاعلية للطلبة خلال العطلة الصيفية تجمع بين الفائدة العلمية والأنشطة الترفيهية الهادفة.
وقال، إن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الطلبة بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع مداركهم، وتحصينهم من المؤثرات السلبية، وبناء جسور الثقة بينهم وبين مدرستهم ومجتمعهم، ويتيح لهم التعبير عن ذواتهم من خلال المشاركة في أنشطة ثقافية، وفنية، ورياضية، وكشفية، وتطوعية، ترسخ قيم التعاون والعطاء والانضباط.
وأضاف، إن البرنامج يشمل دعم الجانب الأكاديمي من خلال تقديم دروس تقوية في المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات)، بإشراف معلمين مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة، إلى جانب تنمية المهارات القيادية، وتعزيز العمل الجماعي، والانتماء الوطني والمدرسي، وترسيخ القيم والسلوكيات الداعمة للبيئة التعليمية الآمنة.
وتقام فعاليات المدرسة الصيفية في جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات المملكة، بواقع مدرسة صيفية للذكور وأخرى للإناث، وتستهدف طلبة الصفوف الأساسية من الصف الرابع وحتى الصف العاشر.
ويستمر البرنامج حتى 17 تموز المقبل، متضمنا مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، تسهم في بناء جيل فاعل، منتم، وقادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه المدرسي والمجتمعي.
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