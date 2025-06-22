التربية تطلق فعاليات المدرسة الصيفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، فعاليات المدرسة الصيفية 2025 في مدرسة أم حذيفة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة في عمان.



وبحسب بيان للوزارة، أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، الدكتور أجمل الطويقات، خلال حفل الإطلاق، الذي حضره مدير "تربية الجامعة"، الدكتور عبد الحكيم الشوابكة، أن فعاليات المدرسة الصيفية تأتي في سياق مبادرة "لمدرستي أنتمي" التي تنظمها إدارة النشاطات التربوية، والتي تعد أحد أبرز مسارات المبادرة.



وبين أن برنامج المدرسة الصيفية يسعى إلى توفير بيئة تربوية تفاعلية للطلبة خلال العطلة الصيفية تجمع بين الفائدة العلمية والأنشطة الترفيهية الهادفة.



وقال، إن البرنامج يهدف إلى استثمار أوقات الطلبة بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وتوسيع مداركهم، وتحصينهم من المؤثرات السلبية، وبناء جسور الثقة بينهم وبين مدرستهم ومجتمعهم، ويتيح لهم التعبير عن ذواتهم من خلال المشاركة في أنشطة ثقافية، وفنية، ورياضية، وكشفية، وتطوعية، ترسخ قيم التعاون والعطاء والانضباط.



وأضاف، إن البرنامج يشمل دعم الجانب الأكاديمي من خلال تقديم دروس تقوية في المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات)، بإشراف معلمين مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة، إلى جانب تنمية المهارات القيادية، وتعزيز العمل الجماعي، والانتماء الوطني والمدرسي، وترسيخ القيم والسلوكيات الداعمة للبيئة التعليمية الآمنة.



وتقام فعاليات المدرسة الصيفية في جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات المملكة، بواقع مدرسة صيفية للذكور وأخرى للإناث، وتستهدف طلبة الصفوف الأساسية من الصف الرابع وحتى الصف العاشر.



ويستمر البرنامج حتى 17 تموز المقبل، متضمنا مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، تسهم في بناء جيل فاعل، منتم، وقادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه المدرسي والمجتمعي.