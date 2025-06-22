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العلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية

العلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية

2025-06-22 08:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك في مجال البحث العلمي مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، وذلك بهدف تأطير أسس التشاركية البحثية بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي المتقدم والمتميز.


وبحسب بيان للجامعة، تهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة منى أبو دلو، إلى تعزيز التبادل المعرفي وتطوير المشاريع البحثية المشتركة في مجالات علمية متنوعة، بما يسهم في دعم الابتكار والإنتاج البحثي، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

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