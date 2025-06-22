محتوى بلا بشر... الذكاء الاصطناعي يغزو تيك توك والارباح تتضاعف
وحقق عدد من المؤثرين أرباحًا ضخمة من هذه التقنية، سواء من خلال العوائد الإعلانية أو التسويق للمنتجات داخل المقاطع المُنتجة آليًا، دون الحاجة للظهور الشخصي أمام الكاميرا.
ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الظاهرة تمهّد لنموذج جديد في صناعة المحتوى، يعتمد على شخصيات رقمية تولّدها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال لصانعي محتوى جدد يمتلكون مهارات تقنية أكثر من المهارات الإبداعية التقليدية.
لكن في المقابل، يعبّر العديد من صناع المحتوى التقليديين عن قلقهم من تهميش الإبداع البشري، في ظل تصاعد دور الآلة في توليد الأفكار وتنفيذها. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً:
هل نحن أمام خطر على المبدعين الحقيقيين؟ أم ولادة شكل جديد من الإبداع الهجين؟
لبنان 2
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