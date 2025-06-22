محتوى بلا بشر... الذكاء الاصطناعي يغزو تيك توك والارباح تتضاعف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منصة تيك توك مؤخرًا طفرة غير مسبوقة في انتشار فيديوهات تم إنتاجها بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، من حيث التصميم والتفاعل البصري والصوتي، حيث تجاوزت بعض المقاطع حاجز 100 مليون مشاهدة.



وحقق عدد من المؤثرين أرباحًا ضخمة من هذه التقنية، سواء من خلال العوائد الإعلانية أو التسويق للمنتجات داخل المقاطع المُنتجة آليًا، دون الحاجة للظهور الشخصي أمام الكاميرا.



ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الظاهرة تمهّد لنموذج جديد في صناعة المحتوى، يعتمد على شخصيات رقمية تولّدها أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال لصانعي محتوى جدد يمتلكون مهارات تقنية أكثر من المهارات الإبداعية التقليدية.



لكن في المقابل، يعبّر العديد من صناع المحتوى التقليديين عن قلقهم من تهميش الإبداع البشري، في ظل تصاعد دور الآلة في توليد الأفكار وتنفيذها. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً:

هل نحن أمام خطر على المبدعين الحقيقيين؟ أم ولادة شكل جديد من الإبداع الهجين؟

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