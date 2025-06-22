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إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

إليك أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد

2025-06-22 08:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الليرات الذهبية في السوق الأردنية استقرارًا نسبيًا، اليوم الأحد، بحسب المعادلة المعتمدة في التسعير من النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي نحو 483 دينارًا، في حين استقر سعر شرائها عند 478 دينارًا. أما الليرة الإنجليزية، فوصل سعر بيعها إلى 551 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 546 دينارًا.


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