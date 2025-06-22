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الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

2025-06-22 08:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية ألقوا القبض خلالها على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .
وأبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة حيث أثمرت جهود استخباراتية وعملياتية عن الكشف عن خلية جرمية مرتبطة بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، تتكون من ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية اتبعت أسلوباً جديداً في تهريب المخدرات لإحدى دول الجوار عبر البالونات والمناطيد الموجهة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بعد عمليات رصد ومتابعة ومراقبة لأولئك الأشخاص تم تحديد مواقع وجودهم ونشاطهم الجرمي في إحدى المناطق الحدودية الجنوبية وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم عدد من البالونات الموجهة إضافة إلى 20 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية .
وفي القضية الثانية تمكنت كوادر الإدارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والجمارك الاردنية العاملة في معبر جابر الحدودي من إحباط تهريب 100 ألف حبة وأُلقي القبض على المتورط في القضية داخل المملكة ، كما وأُلقي القبض أيضا في محافظة العقبة على ثلاثة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها بعد مداهمة مكان وجودهم وضبط بحوزتهم 2300 حبة مخدرة إضافة إلى 4 كفوف حشيش.
وفي وسط العاصمة نفذت كوادر الإدارة حملة أمنيّة موسّعة على تجار المواد المخدرة ومروجيها في منطقة جبل التاج وأفضت الحملة عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص وضبط بحوزة المقبوض عليهم ما مجموعة 1 كغم من مادة الكريستال القاتلة ونصف كغم من مادة الحشيش المخدرة .
فيما جرى في آخر القضايا مداهمة تاجر للمخدرات في محافظة إربد وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على 12 كف حشيش، وأُحيلت القضايا كافّة لمحكمة أمن الدولة.

MENAFN22062025000208011052ID1109706365

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