تركيا تحذر من تصاعد الأزمة الإقليمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران

تركيا تحذر من تصاعد الأزمة الإقليمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران
وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية بخصوص الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية: "لطالما لفتت تركيا الانتباه إلى خطر امتداد الصراع الذي بدأ بالعدوان الإسرائيلي على المنطقة، وزعزعة استقرار الوضع الأمني. وقد فاقم الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية اليوم هذا الخطر".
وأضاف البيان :"تشعر تركيا بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة للهجوم الأمريكي على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قد تؤدي التطورات الجارية إلى تصعيد الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي. لا نريد أن يتكرر هذا السيناريو الكارثي".
ودعت الخارجية في بيانها جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية، ووقف الهجمات بشكل متبادل منذ الآن، وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.
وشددت على أن "الحل الوحيد للصراع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هو من خلال المفاوضات. ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي بين الأطراف".
ولفتت إلى أن "تركيا مستعدة للوفاء بمسؤولياتها وتقديم مساهمات بناءة".
RT
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