تركيا تحذر من تصاعد الأزمة الإقليمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت الخارجية التركية من أن الهجوم الأمريكي على المواقع النووية الإيرانية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار، وأكدت أن الأزمة الحالية امتداد للعدوان الإسرائيلي المستمر.وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية بخصوص الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية: "لطالما لفتت تركيا الانتباه إلى خطر امتداد الصراع الذي بدأ بالعدوان الإسرائيلي على المنطقة، وزعزعة استقرار الوضع الأمني. وقد فاقم الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية اليوم هذا الخطر".



وأضاف البيان :"تشعر تركيا بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة للهجوم الأمريكي على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قد تؤدي التطورات الجارية إلى تصعيد الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي. لا نريد أن يتكرر هذا السيناريو الكارثي".



ودعت الخارجية في بيانها جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية، ووقف الهجمات بشكل متبادل منذ الآن، وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار.



وشددت على أن "الحل الوحيد للصراع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هو من خلال المفاوضات. ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي بين الأطراف".



ولفتت إلى أن "تركيا مستعدة للوفاء بمسؤولياتها وتقديم مساهمات بناءة".

RT