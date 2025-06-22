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فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟

فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟

2025-06-22 08:07:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن تناول الفراولة قد يساعد في تعزيز سرعة معالجة المعلومات في الدماغ لدى كبار السن، ما قد يُساهم في الوقاية من الخرف.


وأجريت الدراسة في جامعة سان دييغو ستيت بالولايات المتحدة، وشارك فيها 35 رجلًا وامرأة في السبعينيات من العمر. ووجد الباحثون أن تناول مسحوق الفراولة أدى إلى تحسّن ملحوظ في سرعة المعالجة الذهنية، بينما لم يظهر نفس الأثر مع مشروبات بنكهات الفاكهة.


ورغم عدم تسجيل تحسّن كبير في اختبارات الذاكرة، أكّد الفريق العلمي أن تسريع المعالجة الذهنية يُعد إنجازًا مهمًا، نظرًا لتأثيره المباشر على مهارات حياتية يومية مثل القيادة واتخاذ القرارات المالية.


وتدعم هذه النتائج أبحاثًا سابقة أظهرت أن مركبات "الفلافونويد" في الفراولة تعزّز أيضًا صحة القلب، مما يجعلها فاكهة ذات فوائد متعددة.

لبنان 24

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