فاكهة تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتحميهم من الخرف.. ما هي؟
وأجريت الدراسة في جامعة سان دييغو ستيت بالولايات المتحدة، وشارك فيها 35 رجلًا وامرأة في السبعينيات من العمر. ووجد الباحثون أن تناول مسحوق الفراولة أدى إلى تحسّن ملحوظ في سرعة المعالجة الذهنية، بينما لم يظهر نفس الأثر مع مشروبات بنكهات الفاكهة.
ورغم عدم تسجيل تحسّن كبير في اختبارات الذاكرة، أكّد الفريق العلمي أن تسريع المعالجة الذهنية يُعد إنجازًا مهمًا، نظرًا لتأثيره المباشر على مهارات حياتية يومية مثل القيادة واتخاذ القرارات المالية.
وتدعم هذه النتائج أبحاثًا سابقة أظهرت أن مركبات "الفلافونويد" في الفراولة تعزّز أيضًا صحة القلب، مما يجعلها فاكهة ذات فوائد متعددة.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
"وصل" تطلق مبيعات المرحلة الأولى من "الفصل الجديد" لعقارات جميرا
محمود رئيسًا إقليميًا لشركة فيزا بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط
الرقابة النووية السعودية لم نرصد إشعاعا بالمملكة أو الخليج بعد الضربات الأميركية على إيران
"بيجو لايف" تحتفل بمرور تسع سنوات على انطلاقتها، وسط مشاركة عالية وتفوّق صنّاع المحتوى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالمياً
إسرائيل تعلن قتل ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني مع تواصل الحرب