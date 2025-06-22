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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.23 بالمئة إلى مستوى 2640 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، بقيمة 6.4 مليون دينار، نتيجة عقد 1802 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 15 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 15 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة أخرى.
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