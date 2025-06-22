السكري والحمل- ما العلاقة بينهما؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يمثل الحمل تحديًا إضافيًا للنساء المصابات بمرض السكري أو سكري الحمل، إذ يمكن أن يؤدي اضطراب مستويات السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الأم والجنين.



وبحسب تقرير نشره موقع onlymyhealth، فإن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل تُضعف استجابة الجسم للأنسولين، مما يزيد من صعوبة التحكم في السكر، خاصة لدى النساء المصابات مسبقًا بالسكري من النوع الأول أو الثاني.



أما سكري الحمل، فيظهر عادة خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل لدى نساء لم يُصبن بالسكري سابقًا، وغالبًا ما يختفي بعد الولادة، لكنه يُعد مؤشرًا على خطر متزايد للإصابة بالسكري من النوع الثاني لاحقًا.



أبرز مضاعفات السكري على الحامل تشمل:

ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل

زيادة خطر العدوى (مثل التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة)

انخفاض حاد في السكر بالدم (نقص سكر الدم)

الحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهي حالة طبية طارئة

ولادة صعبة أو الحاجة لعملية قيصرية بسبب كبر حجم الجنين

زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بعد الولادة، خاصة بعد سكري الحمل



ولذا، يُوصى النساء المصابات بالسكري بمراقبة مستويات السكر بدقة، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب المتابعة المنتظمة مع الطبيب طوال فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين.

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