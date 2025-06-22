اجتماع لمتابعة ترتيبات افتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية

اجتماع لمتابعة ترتيبات افتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية
ويأتي الاجتماع في إطار استكمال الجهود الحكومية والشراكات الدولية لدعم المجتمعات الريفية وتمكينها اقتصاديا من خلال إنشاء سوق دائم لعرض وتسويق منتجات الأسر الريفية والجمعيات التعاونية في المملكة.
وناقش المجتمعون آليات التشغيل الفعال للمعرض، وتوزيع المهام بين الجهات الشريكة، إضافة إلى مناقشة خطط الإدارة الفنية والتسويقية لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، إضافة إلى التأكيد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح المشروع.
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