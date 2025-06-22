اجتماع لمتابعة ترتيبات افتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد اجتماع موسع في العاصمة، اليوم الأحد، لمتابعة آخر التحضيرات المتعلقة بافتتاح وتشغيل المعرض الدائم للمنتجات الريفية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن رندة أبو الحسن.



ويأتي الاجتماع في إطار استكمال الجهود الحكومية والشراكات الدولية لدعم المجتمعات الريفية وتمكينها اقتصاديا من خلال إنشاء سوق دائم لعرض وتسويق منتجات الأسر الريفية والجمعيات التعاونية في المملكة.



وناقش المجتمعون آليات التشغيل الفعال للمعرض، وتوزيع المهام بين الجهات الشريكة، إضافة إلى مناقشة خطط الإدارة الفنية والتسويقية لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، إضافة إلى التأكيد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان نجاح المشروع.