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بريطانيا: لم نشارك في الضربة على إيران .. وتم إبلاغنا مسبقًا

بريطانيا: لم نشارك في الضربة على إيران .. وتم إبلاغنا مسبقًا

2025-06-22 08:07:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، الأحد، أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، والتي نُفذت فجر الأحد 22 يونيو، لكنها تم إبلاغها مسبقًا من قبل واشنطن بشأن الهجوم.
وفي تصريحات صحفية، أوضح رينولدز أن بريطانيا لم تتلقَّ أي طلب أميركي لاستخدام قاعدتها العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا، وهي إحدى القواعد الاستراتيجية الأميركية والبريطانية في المحيط الهندي.
وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يجري مشاورات مع الحلفاء بشأن التطورات، وسط دعوات لتجنب المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طهران إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني "يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن العالمي".
وفي تصريحات نقلتها وكالة "بي إيه ميديا"، قال ستارمر: "لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وقد نفذت الولايات المتحدة عملًا عسكريًا لتخفيف هذا التهديد".
وأضاف: "الوضع في الشرق الأوسط ما زال هشًا، والاستقرار الإقليمي يمثل أولوية قصوى للمملكة المتحدة".
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي كانا قد بذلا جهودًا دبلوماسية في الأيام الأخيرة لإيجاد حل سياسي بديل للهجوم العسكري، خشية أن يؤدي أي تصعيد إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
سكاي نيوز


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