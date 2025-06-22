الحرس الثوري: عملياتنا الجوية الفضائية ضد إسرائيل لن تتوقف

الحرس الثوري: عملياتنا الجوية الفضائية ضد إسرائيل لن تتوقف
وقال باكبور في غرفة عمليات الحرب: "عمليات القوة الجوفضائية للحرس الثوري لن تتوقف، وقد سلبت الراحة من الصهاينة.. كلما مرّ الوقت، يزداد تلاحم الشعب، وهذا فضل إلهي".
وأضاف: "شهداؤنا سقوا شجرة الثورة بدمائهم.. سيتم تعبئة قوات المتطوعين الشعبيين".
وقامت الولايات المتحدة ليلة الأحد بتنفيذ ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة.
من جهتها، طالبت طهران بعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.
RT
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