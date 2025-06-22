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الحرس الثوري: عملياتنا الجوية الفضائية ضد إسرائيل لن تتوقف

الحرس الثوري: عملياتنا الجوية الفضائية ضد إسرائيل لن تتوقف

2025-06-22 08:07:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور استمرار العمليات الجوية الفضائية الإيرانية ضد إسرائيل، وأنه سيتم تعبئة قوات الدفاع الشعبي.


وقال باكبور في غرفة عمليات الحرب: "عمليات القوة الجوفضائية للحرس الثوري لن تتوقف، وقد سلبت الراحة من الصهاينة.. كلما مرّ الوقت، يزداد تلاحم الشعب، وهذا فضل إلهي".


وأضاف: "شهداؤنا سقوا شجرة الثورة بدمائهم.. سيتم تعبئة قوات المتطوعين الشعبيين".


وقامت الولايات المتحدة ليلة الأحد بتنفيذ ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة.


من جهتها، طالبت طهران بعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.

RT

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