إدارة الازمات: اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

إدارة الازمات: اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم
وأوضح النعيمات لـ "الوكيل الاخباري"، أن اجتماعاً دورياً عُقد اليوم ضمن خطة المركز لمتابعة وتقييم مختلف المخاطر، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مخاطر المواد الخطرة والإشعاعية، وتم خلاله التأكيد أن الأردن بمنأى عن أي تهديدات من هذا النوع، ولا يوجد ما يؤثر على صحة المواطنين أو على مجريات الحياة اليومية.
وشدد النعيمات على أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، ولا حاجة في الوقت الراهن لإصدار أي إجراءات أو تعليمات جديدة.
ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ملتزم بالشفافية وإعلام المواطنين بكل جديد عبر القنوات المعتمدة.
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