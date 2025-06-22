  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إدارة الازمات: اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

إدارة الازمات: اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

2025-06-22 08:07:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات ما تم تداوله حول اجتماع طارئ سيُعقد اليوم في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات لبحث اجراءات مهمة كما يُشاع ، مؤكداً ان الاجتماعات تجري بشكل يومي لتقييم الاوضاع والمخاطر التي تمر على المنطقة .


وأوضح النعيمات لـ "الوكيل الاخباري"، أن اجتماعاً دورياً عُقد اليوم ضمن خطة المركز لمتابعة وتقييم مختلف المخاطر، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مخاطر المواد الخطرة والإشعاعية، وتم خلاله التأكيد أن الأردن بمنأى عن أي تهديدات من هذا النوع، ولا يوجد ما يؤثر على صحة المواطنين أو على مجريات الحياة اليومية.


وشدد النعيمات على أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، ولا حاجة في الوقت الراهن لإصدار أي إجراءات أو تعليمات جديدة.


ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ملتزم بالشفافية وإعلام المواطنين بكل جديد عبر القنوات المعتمدة.

MENAFN22062025000208011052ID1109706356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث