إدارة الازمات: اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات ما تم تداوله حول اجتماع طارئ سيُعقد اليوم في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات لبحث اجراءات مهمة كما يُشاع ، مؤكداً ان الاجتماعات تجري بشكل يومي لتقييم الاوضاع والمخاطر التي تمر على المنطقة .



وأوضح النعيمات لـ "الوكيل الاخباري"، أن اجتماعاً دورياً عُقد اليوم ضمن خطة المركز لمتابعة وتقييم مختلف المخاطر، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مخاطر المواد الخطرة والإشعاعية، وتم خلاله التأكيد أن الأردن بمنأى عن أي تهديدات من هذا النوع، ولا يوجد ما يؤثر على صحة المواطنين أو على مجريات الحياة اليومية.



وشدد النعيمات على أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، ولا حاجة في الوقت الراهن لإصدار أي إجراءات أو تعليمات جديدة.



ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ملتزم بالشفافية وإعلام المواطنين بكل جديد عبر القنوات المعتمدة.