الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي

الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي
حيث صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش : ما حدث يعد تصعيدا خطيرا في المنطقة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وهناك خطر متزايد من أن يخرج الصراع عن السيطرة مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم
و علق محمد عبدالزاهر : تدمير منشأة فوردو عبر غارة جوية واحدة يُعد أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا، ومع ذلك، هذا المهرج لا يزال يواصل تقديم عروض إعلامية بهدف الضغط على إيران للقبول بالشروط المطروحة، في إعلامهم يتحدثون عن تحقيق نصر، ويزعمون أنهم دمروا المنشأة، بينما الواقع يفرض علينا الإنتظار لتقدير حجم الضرر الفعلي، فوردو ليست هدفًا يمكن تدميره بسهولة، لإعتبارات تقنية واستراتيجية معقدة، غير أن هذا التصعيد الإعلامي شكّل حملة دعائية مؤثرة في حد ذاته
وأضاف ترامب أن الضربات "حققت نجاحا عسكريا رائعا"، وجدد مطالبة إيران بصنع السلام الآن، وقال إن "على إيران التوقف فورا وإلا سيتم ضربهم مرة أخرى"، مشددا على أن أي رد انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة "سيقابل بقوة أكبر بكثير مما شهدناه الليلة"
و قال مصطفى عبد المهيمن : أعتقد أن الحرب قد بدأت وعلى إيران أن تكثف هجماتها على الفاعل الحقيقي، كل الهجمات تكون على اسرائيل بدون خطوط حمراء، لا يجب مهاجمة أمريكا في أي موقع لها حاليا، ضرب مبنى في اسرائيل يؤلمهم أكثر من ضرب وتدمير قاعدة أمريكية كاملة، اسرائيل كيان مغتصب جبان يحب من يحارب عنه بالوكالة وأمريكا لن يؤلمها ضرب السفن أو القواعد ولكن الألم كل الألم أن يتم ضرب اسرائيل
و من جهة أُخرى، ردّت إيران بإطلاق دفعتين صاروخيتين على إسرائيل، صباح اليوم الأحد، مخلفة دمارا كبيرا في عدة مواقع، و تم إطلاق "صاروخ خيبر" بإتجاه الأراضي المحتلة لأول مرة في هذه العملية، وفي حصيلة أولية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 27 شخصا و نحو 20 شخصا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض
حيث علق همدان الجرادي : لأول مرة يشعر العدو بما كنا نذوقه منذ عقود، قليلٌ من الصواريخ فضحت هشاشتهم، وكشفت خوفهم، وجعلت مدنهم تشبه غزة للحظة، فذوقوا يا من لطالما أذقتمونا الموت حيًّا، هذا مجرّد تنبيه، لا عذاب
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم،
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