مسؤول: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت

مسؤول: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت
وذكر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة لقناة الجزيرة ، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن كان قبل“الحرب” على إيران.
ويشن الحوثيين هجمات على ممرات الشحن والسفن الاسرائيلية والمتجهة الى اسرائيل وعلى إسرائيل فيما تقول إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة خلال حرب الابادة التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة وأبنائها منذ السابع من أكتوبر 2023.
واتفق الحوثيون مع الولايات المتحدة في مايو/ أيار على وقف مهاجمة السفن الأمريكية مقابل وقف واشنطن قصفها للجماعة.
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