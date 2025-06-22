مسؤول: رد الحوثيين على الهجوم الأمريكي ضد إيران مسألة وقت

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء / PNN - قال مسؤول حوثي يمني اليوم الأحد، إن رد جماعة الحوثيين اليمنية على الهجوم الأمريكي على ايران ليس إلا“مسألة وقت”.

وذكر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة لقناة الجزيرة ، أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن كان قبل“الحرب” على إيران.

ويشن الحوثيين هجمات على ممرات الشحن والسفن الاسرائيلية والمتجهة الى اسرائيل وعلى إسرائيل فيما تقول إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة خلال حرب الابادة التي ترتكبها إسرائيل بحق غزة وأبنائها منذ السابع من أكتوبر 2023.

واتفق الحوثيون مع الولايات المتحدة في مايو/ أيار على وقف مهاجمة السفن الأمريكية مقابل وقف واشنطن قصفها للجماعة.