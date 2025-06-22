ألمانيا تفاجأت بالهجوم الأمريكي على إيران وميرتس لم يبلغ قبل التنفيذ

MENAFN - Palestine News Network ) برلين / PNN - فاجأت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين، وخاصة ألمانيا، بتنفيذ هجمات جوية دقيقة على ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها“نجاح عسكري مذهل” أدى إلى تدمير هذه المنشآت بالكامل. لكن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، لم يُبلغ بخطط الهجوم إلا بعد بدء العمليات العسكرية، وفقًا لمعلومات حصرية نشرتها مجلة“دير شبيغل”.

أكدت تقارير“دير شبيغل” أن إدارة ترامب أخطرت ميرتس بالهجوم بعد انطلاق الضربات الجوية، بينما أشارت المملكة المتحدة إلى أنها كانت على علم مسبق بالعملية. هذا التأخير في إبلاغ ألمانيا، وهي شريك رئيسي في حلف الناتو ووسيط تاريخي في الملف النووي الإيراني، أثار استياءً ضمنيًا في الأوساط السياسية الألمانية، رغم عدم وجود تصريح رسمي يعبر عن ذلك مباشرة.

وصباح الأحد، عقد ميرتس اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الاتحادي لتقييم تداعيات الهجوم. وأعلن المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن الضربات الأمريكية تسببت في“أضرار كبيرة” ببرنامج إيران النووي، مع توقع إجراء تحليل دقيق للأضرار لاحقًا. وأكد ميرتس التزام ألمانيا بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد الخطوات المقبلة، داعيًا إيران إلى العودة الفورية للمفاوضات مع واشنطن وتل أبيب للوصول إلى حل دبلوماسي يجنب المنطقة حربًا شاملة.

ألمانيا، التي تُعتبر وسيطًا دبلوماسيًا رئيسيًا في التعامل مع الملف النووي الإيراني منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (JCPOA)، أبدت قلقها من التصعيد العسكري. في الوقت نفسه، أكدت برلين دعمها لجهود نزع السلاح النووي في المنطقة، لكنها شددت على أهمية الحلول الدبلوماسية لتجنب حرب إقليمية شاملة.

أثار الهجوم الأمريكي جدلًا في ألمانيا. فقد انتقد رولف موتزنيتش، السياسي البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، العملية، محذرًا في تصريحات لصحيفة“تاغس شبيغل” من أنها“تُعيد النظام الدولي عقودًا إلى الوراء” وتجعل العالم“أكثر خطورة وغير متوقع”. وأشار إلى أن التصعيد يُشابه مرحلة الحروب العدوانية التي بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

في المقابل، دافع بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي عن الهجوم، معتبرين أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية يُعزز الأمن الإقليمي، خاصة بالنسبة لإسرائيل، الحليف الوثيق لألمانيا. ومع ذلك، يبقى الجدل قائمًا حول تأثير هذه الخطوة على استقرار المنطقة.

رغم الإحراج الناجم عن عدم الإبلاغ المسبق، حافظت ألمانيا على نبرة دبلوماسية، مؤكدة التزامها بمنع تصعيد الصراع.

ويواجه ميرتس تحديًا معقدًا في الحفاظ على التوازن بين دعم الحلفاء الغربيين والدفاع عن الحلول السلمية التي طالما روجت لها برلين في الشرق الأوسط.