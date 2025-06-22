الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تمتلك إيران القنبلة النووية أبدا

الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تمتلك إيران القنبلة النووية أبدا
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إيران إلى اللجوء لحل دبلوماسي“موثوق” لإنهاء الأزمة الحالية، مشددة على أنه“لا ينبغي لطهران امتلاك القنبلة النووية مطلقاً”، وذلك في تعليق من أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وقالت فون دير لاين، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة“إكس”:“يجب ألا تحصل إيران أبداً على القنبلة النووية. الآن هو وقت اللجوء إلى حل دبلوماسي موثوق”، مضيفة:“لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا عبر طاولة المفاوضات”.
وأكدت فون دير لاين على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي في ظل التصعيد الحالي.
وفي السياق ذاته، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، على أنه“من غير المقبول السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، لأنه سيشكل تهديداً للأمن الدولي”، وفق تعبيرها.
وأضافت كالاس:“أدعو جميع الأطراف إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي المزيد من التصعيد”.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غداً الإثنين، لبحث تداعيات الهجمات الأمريكية والتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
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