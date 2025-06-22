الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تمتلك إيران القنبلة النووية أبدا

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل / PNN - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، إيران إلى التوجّه نحو حل دبلوماسي موثوق، مؤكدتين أن امتلاك طهران لسلاح نووي سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي.

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إيران إلى اللجوء لحل دبلوماسي“موثوق” لإنهاء الأزمة الحالية، مشددة على أنه“لا ينبغي لطهران امتلاك القنبلة النووية مطلقاً”، وذلك في تعليق من أعلى سلطة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وقالت فون دير لاين، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة“إكس”:“يجب ألا تحصل إيران أبداً على القنبلة النووية. الآن هو وقت اللجوء إلى حل دبلوماسي موثوق”، مضيفة:“لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا عبر طاولة المفاوضات”.

وأكدت فون دير لاين على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي في ظل التصعيد الحالي.

وفي السياق ذاته، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، على أنه“من غير المقبول السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، لأنه سيشكل تهديداً للأمن الدولي”، وفق تعبيرها.

وأضافت كالاس:“أدعو جميع الأطراف إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي المزيد من التصعيد”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غداً الإثنين، لبحث تداعيات الهجمات الأمريكية والتوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.