المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 حزيران (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت اليوم الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) محملة بوساطة طائرة مسيّرة.

وأضاف المصدر، ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، "رصدت طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة.

--(بترا)

ن ن/ع أ/اح

22/06/2025 14:51:14





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