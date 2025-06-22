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توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

2025-06-22 08:05:47
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 22 حزيران (بترا)- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.
وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.
وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منال جرار أنّ هذه الاتفاقية تعكس التزام شركة التأمين الوطنية بالابتكار في تصميم المنتجات التأمينية، وخاصة تلك التي تحمل طابعا إنسانيا واجتماعيا، مشدّدة على أهمية تفعيل مثل هذه الشراكات في تعزيز الأمن الصحي، وتحقيق الأثر الإيجابي الحقيقي في حياة المواطنين.
ويُعد "تأمين رعاية" نموذجا للتأمين التكافلي الاجتماعي وغير ربحي، ويوفر تغطية شاملة لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وهو متاح لجميع الأعمار والجنسيات، ويمنح المشتركين فرصة بدء العلاج مباشرة دون الحاجة لتحويلات أو موافقات.
وتتمتع شركة التأمين الوطنية، منذ تأسيسها عام 1965، بمكانة رائدة في السوق الأردني، وتُعرف بتقديمها لمنتجات تأمينية موثوقة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والمؤسسات، ضمن رؤية تركز على الجودة والابتكار والمسؤولية المجتمعية.
--(بترا)
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22/06/2025 14:51:53

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