توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية
عمّان 22 حزيران (بترا)- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.
وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.
وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منال جرار أنّ هذه الاتفاقية تعكس التزام شركة التأمين الوطنية بالابتكار في تصميم المنتجات التأمينية، وخاصة تلك التي تحمل طابعا إنسانيا واجتماعيا، مشدّدة على أهمية تفعيل مثل هذه الشراكات في تعزيز الأمن الصحي، وتحقيق الأثر الإيجابي الحقيقي في حياة المواطنين.
ويُعد "تأمين رعاية" نموذجا للتأمين التكافلي الاجتماعي وغير ربحي، ويوفر تغطية شاملة لعلاج السرطان في مركز الحسين للسرطان، وهو متاح لجميع الأعمار والجنسيات، ويمنح المشتركين فرصة بدء العلاج مباشرة دون الحاجة لتحويلات أو موافقات.
وتتمتع شركة التأمين الوطنية، منذ تأسيسها عام 1965، بمكانة رائدة في السوق الأردني، وتُعرف بتقديمها لمنتجات تأمينية موثوقة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والمؤسسات، ضمن رؤية تركز على الجودة والابتكار والمسؤولية المجتمعية.
--(بترا)
س ص/ع ع/ف ق
22/06/2025 14:51:53
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