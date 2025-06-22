المطاعم السياحية تنظم ورشة عمل لتعزيز آليات الرقابة والتوعية

المطاعم السياحية تنظم ورشة عمل لتعزيز آليات الرقابة والتوعية
عمان 22 حزيران (بترا)- نظمت جمعية المطاعم السياحية الأردنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ورشة عمل حوارية تشاركية في غرفة صناعة الزرقاء، تحت عنوان "آليات التفتيش على المطاعم السياحية ومقدمة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية"، وذلك في خطوة تعكس التزام الجمعية بتطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد، شهدت الورشة حضورا وتفاعلا لافتا من أصحاب المطاعم السياحية في محافظة الزرقاء وممثلين عن القطاع الخاص.
وأكدت المدير العام للجمعية، اليانا جعنيني، أهمية هذه الورش في فتح قنوات الحوار البناء بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم السياحية، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق رؤية أكثر تكاملا لتطوير القطاع، والارتقاء بجودة المنتج السياحي في الأردن.
من جانبه، أكد مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة بالجمعية، محمد المجالي، ضرورة استمرار تنظيم ورش توعوية مع قطاع المطاعم السياحية بهدف ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وضمت الورشة أعضاء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية من الجهات المرجعية الرقابية، والتي تترأسها وزارة السياحة والآثار - مديرية الرقابة وضبط الجودة.
وأكد رئيس قسم الرقابة وضبط الجودة في وزارة السياحة والآثار، ضامن الحمايدة، الدور الحيوي للوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، مسلطا الضوء على أهمية قطاع المطاعم السياحية كرافد أساسي له.
من جانبه، أكد المدير الفني والمستشار للجمعية، المهندس محمد المنها، أهمية الدور المحوري للقطاع السياحي ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أعمال التوعية والرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية.
وقدم مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة، المهندس محمد الخالدي، عرضا تقديميا مفصلا حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأنظمته، حيث تناول في عرضه إجراءات الوزارة لتطوير الرقابة على منظومة التفتيش في قطاع الأعمال، وآليات تشكيل لجان الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش في الجهات الرقابية ذات العلاقة.
واستعرضت مساعد مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة، المهندسة خلود الجامع، أبرز ملامح مسودة الدليل الإرشادي للمطاعم السياحية، والذي يجري إعداده حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية وبدعم من جمعية المطاعم السياحية، حيث يهدف هذا الدليل إلى تحقيق الشفافية في جعل إجراءات التفتيش واضحة، ما يسهل على المفتشين وأصحاب المنشآت على حد سواء فهم التزاماتهم وحقوقهم، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في قطاع المطاعم السياحية.
--(بترا)
ح خ/ع أ/ف ق
22/06/2025 14:54:13
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