المطاعم السياحية تنظم ورشة عمل لتعزيز آليات الرقابة والتوعية

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عمان 22 حزيران (بترا)- نظمت جمعية المطاعم السياحية الأردنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ورشة عمل حوارية تشاركية في غرفة صناعة الزرقاء، تحت عنوان "آليات التفتيش على المطاعم السياحية ومقدمة في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية"، وذلك في خطوة تعكس التزام الجمعية بتطوير القطاع السياحي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد، شهدت الورشة حضورا وتفاعلا لافتا من أصحاب المطاعم السياحية في محافظة الزرقاء وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكدت المدير العام للجمعية، اليانا جعنيني، أهمية هذه الورش في فتح قنوات الحوار البناء بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم السياحية، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق رؤية أكثر تكاملا لتطوير القطاع، والارتقاء بجودة المنتج السياحي في الأردن.

من جانبه، أكد مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة بالجمعية، محمد المجالي، ضرورة استمرار تنظيم ورش توعوية مع قطاع المطاعم السياحية بهدف ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

وضمت الورشة أعضاء وحدة التوعية والتوجيه والرقابة على المنشآت السياحية من الجهات المرجعية الرقابية، والتي تترأسها وزارة السياحة والآثار - مديرية الرقابة وضبط الجودة.

وأكد رئيس قسم الرقابة وضبط الجودة في وزارة السياحة والآثار، ضامن الحمايدة، الدور الحيوي للوزارة في دعم الاقتصاد المحلي، مسلطا الضوء على أهمية قطاع المطاعم السياحية كرافد أساسي له.

من جانبه، أكد المدير الفني والمستشار للجمعية، المهندس محمد المنها، أهمية الدور المحوري للقطاع السياحي ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير أعمال التوعية والرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية.

وقدم مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة، المهندس محمد الخالدي، عرضا تقديميا مفصلا حول قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأنظمته، حيث تناول في عرضه إجراءات الوزارة لتطوير الرقابة على منظومة التفتيش في قطاع الأعمال، وآليات تشكيل لجان الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش في الجهات الرقابية ذات العلاقة.

واستعرضت مساعد مدير وحدة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة، المهندسة خلود الجامع، أبرز ملامح مسودة الدليل الإرشادي للمطاعم السياحية، والذي يجري إعداده حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية وبدعم من جمعية المطاعم السياحية، حيث يهدف هذا الدليل إلى تحقيق الشفافية في جعل إجراءات التفتيش واضحة، ما يسهل على المفتشين وأصحاب المنشآت على حد سواء فهم التزاماتهم وحقوقهم، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في قطاع المطاعم السياحية.

--(بترا)

ح خ/ع أ/ف ق

22/06/2025 14:54:13





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