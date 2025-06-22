حمدان بن محمد: مشاركة نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي تعزز مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية

حمدان بن محمد: مشاركة نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي تعزز مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مشاركة "نادي دبي لكرة السلة" في الدوري الأوروبي اعتباراً من الموسم المقبل 2025- 2026 ستعزز من مكانة دبي كوجهة لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة ... نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه المشاركة المرتقبة ليصبح بذلك أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة إلى جانب 20 نادياً أوروبياً، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات التي يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد سنوياً ... "مجلس دبي الرياضي" مستمر بلعب دور حيوي في دعم الأندية المحلية والارتقاء بالمنظومة الرياضية في الإمارة وتوفير فرص للمواهب الواعدة للتنافس في كبرى المحافل الرياضية".
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