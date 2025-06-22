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حمدان بن محمد: مشاركة نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي تعزز مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية

حمدان بن محمد: مشاركة نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي تعزز مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية

2025-06-22 03:01:05
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشاركة "نادي دبي لكرة السلة" في الدوري الأوروبي اعتباراً من الموسم المقبل 2025- 2026 ستعزز من مكانة دبي كوجهة لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مشاركة "نادي دبي لكرة السلة" في الدوري الأوروبي اعتباراً من الموسم المقبل 2025- 2026 ستعزز من مكانة دبي كوجهة لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة ... نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه المشاركة المرتقبة ليصبح بذلك أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة إلى جانب 20 نادياً أوروبياً، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات التي يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد سنوياً ... "مجلس دبي الرياضي" مستمر بلعب دور حيوي في دعم الأندية المحلية والارتقاء بالمنظومة الرياضية في الإمارة وتوفير فرص للمواهب الواعدة للتنافس في كبرى المحافل الرياضية".

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