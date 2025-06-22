منصور بن محمد: الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وذلك بعد اختيار نادي دبي لكرة السلة للمشاركة بدءاً من الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة التي تعتبر من أهم البطولات العالمية التي تستضيف أفضل الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

وتوجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعم سموه المستمر للمنظومة الرياضية في دبي.

وأكد سموه أن الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وسيبقى مجلس دبي الرياضي الداعم الأول لكل الرياضات والمواهب الطموحة بالوصول إلى العالمية والتألق في كبرى المحافل الرياضية، مضيفاً سموه دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة أولى لمختلف الرياضات الجماعية والفردية وحاضنة للرياضيين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شكراً لسموكم @HamdanMohammed على دعمكم المستمر للمنظومة الرياضية في دبي، وبفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المتواصلة، يواصل مجلس دبي الرياضي جهوده لترسيخ مكانة الإمارة كمركز رياضي عالمي."

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد: "كما نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه الخطوة، ليكون أول نادٍ من المنطقة يشارك في الدوري الأوروبي، الذي يستقطب نخبة أندية كرة السلة الأوروبية ... نتمنى كل التوفيق للنادي والقائمين عليه في تمثيل دبي ودولة الإمارات بأفضل صورة، ونجدد في مجلس دبي الرياضي التزامنا بدعم الأندية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف المحافل الرياضية".