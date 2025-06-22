ترامب يحض إيران على الموافقة الآن على إنهاء الحرب

ترامب يحض إيران على الموافقة الآن على إنهاء الحرب
وقال الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إن "هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والعالم. يجب على إيران الموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب".
ونفذت الولايات المتحدة هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لتنضم إلى إسرائيل في هجومها على إيران.
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