ترامب يحض إيران على الموافقة الآن على إنهاء الحرب

MENAFN - Al-Bayan) حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران على "الموافقة الآن على إنهاء" الحرب مع إسرائيل، وذلك عقب القصف الأمريكي لمنشآتها النووية.

وقال الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إن "هذه لحظة تاريخية للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والعالم. يجب على إيران الموافقة الآن على إنهاء هذه الحرب".

ونفذت الولايات المتحدة هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لتنضم إلى إسرائيل في هجومها على إيران.