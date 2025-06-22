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الأمين العام للأمم المتحدة: الضربة الأمريكية على إيران تصعيد خطير

الأمين العام للأمم المتحدة: الضربة الأمريكية على إيران تصعيد خطير

2025-06-22 03:01:04
(MENAFN- Al-Bayan) وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات الأمريكية على إيران بأنها "تصعيد خطير في منطقة تواجه مخاطر، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريش في بيان "هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم".

وأضاف "في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام".

MENAFN22062025000110011019ID1109705615

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