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تنويه مهم من السفارة الأردنية في قطر

تنويه مهم من السفارة الأردنية في قطر

2025-06-22 03:00:16
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نوهت السفارة الأردنية في قطر إلى أن السفير الأردني تواصل سابقًا مع السفير السعودي في الدوحة بخصوص التأخير في استصدار تأشيرات المرور عبر السعودية من خلال المكتب المعتمد.

وقالت إنه تم نقل الملاحظة إلى الجهات السعودية المختصة، مؤكدة أنه سيتم إعلام الجالية فور ورود رد رسمي.

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