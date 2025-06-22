عدد كبير من الإسرائيليين عالقون تحت الأنقاض

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عدد كبير من الإسرائيليين عالقون تحت الأنقاض
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 20 شخصا مازالوا عالقين تحت الأنقاض، جراء الضربة الإيرانية الأخيرة، التي خلفت دمارا واسعا في منطقة نس تسيونا جنوبي" تل أبيب".
خبرني - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 20 شخصا مازالوا عالقين تحت الأنقاض، جراء الضربة الإيرانية الأخيرة، التي خلفت دمارا واسعا في منطقة نس تسيونا جنوبي" تل أبيب".
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