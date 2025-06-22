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سناب شات تطلق نسخة محدثة من "مركز العائلة" لتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين الصغار وآبائهم
(MENAFN- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2025: أعلنت سناب شات عن إعادة إطلاق "مركز العائلة" بنسخته المحدثة والأكثر شمولاً، والمصممة خصيصاً لتمكين العائلات من استخدام التطبيق بمستويات أعلى من الثقة والأمان، حيث توفر المنصة الجديدة إرشادات مبسطة، وموارد ميسّرة، وأدوات عملية تلبي احتياجات الآباء والأبناء في ظل البيئة الرقمية المتغيرة.
في إطار التزامها بتعزيز الوعي الرقمي، استضافت سناب شات جلسة تعليمية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبمشاركة مدربة علوم الحياة "هالة كاظم"، استهدفت الآباء وصناع المحتوى وممثلي وسائل الإعلام.
وتشمل النسخة المحدثة من "مركز العائلة" إرشادات مبسطة توضح كيفية الاستفادة من الميزات التي تمكّن الآباء من معرفة الجهات التي يتواصل معها أبناؤهم، من دون الاطلاع على محتوى الرسائل، بما يحقق التوازن بين الأمان الرقمي وخصوصية الأبناء. وفي إطار اعتماد لغة أكثر شمولًا تؤكد على دور العائلة الشامل في بناء سلوكيات رقمية آمنة ومسؤولة، فقد تم تغيير اسم المنصة من "موقع الآباء" إلى "مركز العائلة".
وبهذا الصدد، قالت فاطمة الملحي، مديرة المشاريع الخاصة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "تمثل حماية الأطفال وتعزيز جودة حياتهم الرقمية أولوية محورية في عملنا، ونحن على يقين بأن سلامتهم هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً متواصلاً،ومن هذا المنطلق، نعمل مع سناب شات وجميع أعضاء ميثاق السلامة الرقمية للطفولة المبكرة لضمان إيجاد توازن فعال بين حرية الوصول إلى المعلومات وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، ومن خلال النسخة المحدثة من "مركز أمن العائلة"، تواصل سناب تزويد الآباء والأوصياء والمستخدمين الصغار بالأدوات الضرورية التي تُسهم في تحقيق السلامة والرفاهية الرقمية بطريقة استباقية وفعالة".
من جانبها، قالت جواهر عبد الحميد، رئيسة السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب: "حرصنا منذ البداية على تصميم سناب شات كمنصة تولي أهمية قصوى للخصوصية والسلامة، وتضع حماية المستخدمين في صميم أولوياتها. وتتمثل مهمتنا في توفير تجربة آمنة للصغار على المنصة، ويعكس مركز أمان العائلة المحدث التزامنا المتواصل بتمكين العائلات في مختلف أنحاء المنطقة من الوصول إلى الأدوات التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات التي يرونها الأنسب لأبنائهم، بما ينسجم مع أعمارهم وقيمهم العائلية، مع مراعاة خصوصية المستخدمين الصغار في الوقت ذاته".
وتتضمن الإضافات الجديدة إلى "مركز العائلة" قسمًا مخصصًا للأسئلة الشائعة، إلى جانب عرض منظم لميزات سناب شات يقدم شرحًا تفصيلياً لكل تبويب على حدة، بالإضافة إلى نصائح عملية للعائلات. كما أصبح الموقع يوفر أدوات وموارد قابلة للتنزيل كانت متاحة في السابق حصرياً ضمن فعاليات سناب الحضورية، على أن يجري تحديثها بانتظام تماشياً مع تطور ميزات المنصة ومبادراتها المعنية بالسلامة. وتم كذلك دمج مجموعة من مقاطع الفيديو ذات الصلة من قناة سناب الرسمية على يوتيوب، والتي سيتم تحديثها بشكل ربع سنوي لضمان استمرار تفاعل المحتوى وتحديثه بشكل متواصل.
يقدّم "مركز أمان العائلة" محتوى مبسطاً وواضحاً بهدف دعم العائلات وتمكينهم من إجراء حوارات هادفة حول مفاهيم السلامة الرقمية وتعزيز الوعي بها. وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار سناب شات كعضو مؤسس في ميثاق السلامة الرقمية، وهو إطار وطني جديد للسلامة الرقمية تم إطلاق في دولة الإمارات بقيادة مجلس السلامة الرقمية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. ويضم "الميثاق" عدداً من الجهات الحكومية، ومنصات التكنولوجيا، ومزودي خدمات الاتصالات، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وملائمة الفئات الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في إطار التزامها بتعزيز الوعي الرقمي، استضافت سناب شات جلسة تعليمية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبمشاركة مدربة علوم الحياة "هالة كاظم"، استهدفت الآباء وصناع المحتوى وممثلي وسائل الإعلام.
وتشمل النسخة المحدثة من "مركز العائلة" إرشادات مبسطة توضح كيفية الاستفادة من الميزات التي تمكّن الآباء من معرفة الجهات التي يتواصل معها أبناؤهم، من دون الاطلاع على محتوى الرسائل، بما يحقق التوازن بين الأمان الرقمي وخصوصية الأبناء. وفي إطار اعتماد لغة أكثر شمولًا تؤكد على دور العائلة الشامل في بناء سلوكيات رقمية آمنة ومسؤولة، فقد تم تغيير اسم المنصة من "موقع الآباء" إلى "مركز العائلة".
وبهذا الصدد، قالت فاطمة الملحي، مديرة المشاريع الخاصة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "تمثل حماية الأطفال وتعزيز جودة حياتهم الرقمية أولوية محورية في عملنا، ونحن على يقين بأن سلامتهم هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً متواصلاً،ومن هذا المنطلق، نعمل مع سناب شات وجميع أعضاء ميثاق السلامة الرقمية للطفولة المبكرة لضمان إيجاد توازن فعال بين حرية الوصول إلى المعلومات وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، ومن خلال النسخة المحدثة من "مركز أمن العائلة"، تواصل سناب تزويد الآباء والأوصياء والمستخدمين الصغار بالأدوات الضرورية التي تُسهم في تحقيق السلامة والرفاهية الرقمية بطريقة استباقية وفعالة".
من جانبها، قالت جواهر عبد الحميد، رئيسة السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سناب: "حرصنا منذ البداية على تصميم سناب شات كمنصة تولي أهمية قصوى للخصوصية والسلامة، وتضع حماية المستخدمين في صميم أولوياتها. وتتمثل مهمتنا في توفير تجربة آمنة للصغار على المنصة، ويعكس مركز أمان العائلة المحدث التزامنا المتواصل بتمكين العائلات في مختلف أنحاء المنطقة من الوصول إلى الأدوات التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات التي يرونها الأنسب لأبنائهم، بما ينسجم مع أعمارهم وقيمهم العائلية، مع مراعاة خصوصية المستخدمين الصغار في الوقت ذاته".
وتتضمن الإضافات الجديدة إلى "مركز العائلة" قسمًا مخصصًا للأسئلة الشائعة، إلى جانب عرض منظم لميزات سناب شات يقدم شرحًا تفصيلياً لكل تبويب على حدة، بالإضافة إلى نصائح عملية للعائلات. كما أصبح الموقع يوفر أدوات وموارد قابلة للتنزيل كانت متاحة في السابق حصرياً ضمن فعاليات سناب الحضورية، على أن يجري تحديثها بانتظام تماشياً مع تطور ميزات المنصة ومبادراتها المعنية بالسلامة. وتم كذلك دمج مجموعة من مقاطع الفيديو ذات الصلة من قناة سناب الرسمية على يوتيوب، والتي سيتم تحديثها بشكل ربع سنوي لضمان استمرار تفاعل المحتوى وتحديثه بشكل متواصل.
يقدّم "مركز أمان العائلة" محتوى مبسطاً وواضحاً بهدف دعم العائلات وتمكينهم من إجراء حوارات هادفة حول مفاهيم السلامة الرقمية وتعزيز الوعي بها. وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختيار سناب شات كعضو مؤسس في ميثاق السلامة الرقمية، وهو إطار وطني جديد للسلامة الرقمية تم إطلاق في دولة الإمارات بقيادة مجلس السلامة الرقمية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. ويضم "الميثاق" عدداً من الجهات الحكومية، ومنصات التكنولوجيا، ومزودي خدمات الاتصالات، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وملائمة الفئات الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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