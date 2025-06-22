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شركة أميرة للتطوير العقاري تعيّن المقاول الرئيسي لمشروعها الأول بوندز آفينيو ريزيدنسز في جزر دبي
(MENAFN- Panasian1) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ٢١ يونيو ٢٠٢٥
قامت شركة أميرة للتطوير العقاري ، إحدى أكثر شركات التطوير العقاري ابتكارًا وتركيزًا على الجودة في دبي، بتعيين شاين سكوير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي لمشروعها الأول – بوندز آفينيو ريزيدنسز – الذي سيتم بناؤه في جزر دبي، وهي مجتمع متعدد الاستخدامات جديد على الواجهة البحرية يشهد تطورًا عمرانيًا ضخمًا.
وقد تم التوقيع الرسمي على العقد من قبل السيد محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري ، والسيد شيراغ باتي غوبتا، المدير العام لشاين سكوير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م لبناء المشروع.
تتولى شركة الغافري للاستشارات الهندسية المعمارية دور الاستشاريين المعماريين للمشروع، وستشرف على أعمال البناء نيابة عن المطور أميرة للتطوير العقاري . وقد حضر حفل التوقيع كبار التنفيذيين، مدراء المشاريع، الاستشاريون، وأصحاب المصلحة الرئيسيون، مما يعكس أكثر من مجرد خطوة إجرائية؛ إذ يجسد رؤية أميرة للتطوير العقاري طويلة المدى لبناء شراكات قائمة على ثقة المستخدم النهائي، وثقة المستثمر، والنمو الحضري المستدام.
مشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز، الذي يمثل الظهور الأول لشركة أميرة للتطوير العقاري في جزر دبي، سيُعيد تعريف الفخامة على الواجهة البحرية من خلال الابتكار المعماري والالتزام بالعيش المستدام. ومنذ إطلاقه، حقق المشروع نجاحًا لافتًا، وأصبح بسرعة عنوانًا مرغوبًا لدى المشترين والمستثمرين المتميزين، مما يعزز سمعة أميراه كشركة تسلّم مشاريع تجمع بين التميز في التصميم والقيمة السوقية.
ويأتي توقيع العقد خلال شهر واحد من إطلاق مشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز، مما يعكس التزام المطور بتنفيذه في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة. ويمثل توقيع الاتفاقية تأكيدًا على هوية أميرة للتطوير العقاري كمطور عقاري ملتزم.
قال السيد محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أميرة للتطوير العقاري ، عقب توقيع الاتفاقية:
"إن هذا الحفل لا يتمحور فقط حول توقيع عقد، بل هو احتفال بالقيم المشتركة ورؤية موحدة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة الحضرية في دبي. لقد أظهرت لنا رحلتنا مع بوندز آفينيو ريزيدنسز ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الثقة، والابتكار، والتفاني."
وأضاف:
"إن هذه الشراكة الجديدة مع شاين سكوير والغافري تأتي استكمالًا لهذا الإرث. إنه لحظة فخر لجميع العاملين في أميرة للتطوير العقاري ، ووعد لعملائنا بأننا سنواصل تحديد معايير جديدة للجودة وتسليم المشاريع في الوقت المناسب."
يقع المشروع السكني في أحد الممرات الحضرية الواعدة في دبي، وسيوفر مزيجًا مدروسًا من الشقق المعاصرة، والساحات المنسقة، والمرافق الترفيهية، والخدمات المجتمعية، جميعها مصممة مع وضع الأسرة الحديثة والمحترف الحضري في الاعتبار. ستعكس تقنيات المنزل الذكي، والأنظمة الموفرة للطاقة، ومبادئ التصميم الصديقة للمشاة القيم المستدامة التي جعلت من بوندز آفينيو نموذجًا للعيش البيئي الواعي.
ويأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي انتعاشًا كبيرًا، حيث تم تسجيل أكثر من ٤٢٬٠٠٠ صفقة بيع عقارية بقيمة ١١٤٫٤ مليار درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥. ومع بيع وحدات بوندز آفينيو ريزيدنسز، والتوقعات بزيادة المعاملات في الربع الثاني، فإن أميرة للتطوير العقاري في موقع ممتاز لتلبية الطلب المتزايد في المدينة على المساحات السكنية عالية الجودة والمخططة بعناية.
تماشيًا مع رؤيتها لتقديم مشاريع خالدة، وضعت أميرة للتطوير العقاري جدولًا زمنيًا شاملاً للبناء والتسليم للمجتمع الجديد. ستبدأ أعمال التمهيد فورًا بعد توقيع اليوم، ومن المخطط بدء البناء الكامل في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٧.
وبالإضافة إلى الجودة العالية في البناء، سيقدم المشروع خطط دفع مرنة وصديقة للمستثمرين، تماشيًا مع النماذج المالية الناجحة التي دعمت الاستقبال السوقي لمشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع فلسفة أميراه في خلق رفاهية يسهل الوصول إليها، تجمع بين نمط حياة طموح وقيمة استثمارية قوية.
وبعيدًا عن مراحل البناء، تظل أميرة للتطوير العقاري ملتزمة بمهمتها في تشكيل المشهد السكني المستقبلي في دبي بشكل مسؤول. إذ يتم تخطيط كل مشروع مع التركيز على الاستدامة، بدءًا من استخدام مواد موفرة للطاقة، وأنظمة ذكية لإدارة المياه، إلى المساحات الخضراء التي تعزز الصحة العامة والتماسك الاجتماعي.
قامت شركة أميرة للتطوير العقاري ، إحدى أكثر شركات التطوير العقاري ابتكارًا وتركيزًا على الجودة في دبي، بتعيين شاين سكوير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م كمقاول رئيسي لمشروعها الأول – بوندز آفينيو ريزيدنسز – الذي سيتم بناؤه في جزر دبي، وهي مجتمع متعدد الاستخدامات جديد على الواجهة البحرية يشهد تطورًا عمرانيًا ضخمًا.
وقد تم التوقيع الرسمي على العقد من قبل السيد محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري ، والسيد شيراغ باتي غوبتا، المدير العام لشاين سكوير لمقاولات البناء ش.ذ.م.م لبناء المشروع.
تتولى شركة الغافري للاستشارات الهندسية المعمارية دور الاستشاريين المعماريين للمشروع، وستشرف على أعمال البناء نيابة عن المطور أميرة للتطوير العقاري . وقد حضر حفل التوقيع كبار التنفيذيين، مدراء المشاريع، الاستشاريون، وأصحاب المصلحة الرئيسيون، مما يعكس أكثر من مجرد خطوة إجرائية؛ إذ يجسد رؤية أميرة للتطوير العقاري طويلة المدى لبناء شراكات قائمة على ثقة المستخدم النهائي، وثقة المستثمر، والنمو الحضري المستدام.
مشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز، الذي يمثل الظهور الأول لشركة أميرة للتطوير العقاري في جزر دبي، سيُعيد تعريف الفخامة على الواجهة البحرية من خلال الابتكار المعماري والالتزام بالعيش المستدام. ومنذ إطلاقه، حقق المشروع نجاحًا لافتًا، وأصبح بسرعة عنوانًا مرغوبًا لدى المشترين والمستثمرين المتميزين، مما يعزز سمعة أميراه كشركة تسلّم مشاريع تجمع بين التميز في التصميم والقيمة السوقية.
ويأتي توقيع العقد خلال شهر واحد من إطلاق مشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز، مما يعكس التزام المطور بتنفيذه في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة. ويمثل توقيع الاتفاقية تأكيدًا على هوية أميرة للتطوير العقاري كمطور عقاري ملتزم.
قال السيد محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أميرة للتطوير العقاري ، عقب توقيع الاتفاقية:
"إن هذا الحفل لا يتمحور فقط حول توقيع عقد، بل هو احتفال بالقيم المشتركة ورؤية موحدة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة الحضرية في دبي. لقد أظهرت لنا رحلتنا مع بوندز آفينيو ريزيدنسز ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الثقة، والابتكار، والتفاني."
وأضاف:
"إن هذه الشراكة الجديدة مع شاين سكوير والغافري تأتي استكمالًا لهذا الإرث. إنه لحظة فخر لجميع العاملين في أميرة للتطوير العقاري ، ووعد لعملائنا بأننا سنواصل تحديد معايير جديدة للجودة وتسليم المشاريع في الوقت المناسب."
يقع المشروع السكني في أحد الممرات الحضرية الواعدة في دبي، وسيوفر مزيجًا مدروسًا من الشقق المعاصرة، والساحات المنسقة، والمرافق الترفيهية، والخدمات المجتمعية، جميعها مصممة مع وضع الأسرة الحديثة والمحترف الحضري في الاعتبار. ستعكس تقنيات المنزل الذكي، والأنظمة الموفرة للطاقة، ومبادئ التصميم الصديقة للمشاة القيم المستدامة التي جعلت من بوندز آفينيو نموذجًا للعيش البيئي الواعي.
ويأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه سوق العقارات في دبي انتعاشًا كبيرًا، حيث تم تسجيل أكثر من ٤٢٬٠٠٠ صفقة بيع عقارية بقيمة ١١٤٫٤ مليار درهم خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥. ومع بيع وحدات بوندز آفينيو ريزيدنسز، والتوقعات بزيادة المعاملات في الربع الثاني، فإن أميرة للتطوير العقاري في موقع ممتاز لتلبية الطلب المتزايد في المدينة على المساحات السكنية عالية الجودة والمخططة بعناية.
تماشيًا مع رؤيتها لتقديم مشاريع خالدة، وضعت أميرة للتطوير العقاري جدولًا زمنيًا شاملاً للبناء والتسليم للمجتمع الجديد. ستبدأ أعمال التمهيد فورًا بعد توقيع اليوم، ومن المخطط بدء البناء الكامل في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٧.
وبالإضافة إلى الجودة العالية في البناء، سيقدم المشروع خطط دفع مرنة وصديقة للمستثمرين، تماشيًا مع النماذج المالية الناجحة التي دعمت الاستقبال السوقي لمشروع بوندز آفينيو ريزيدنسز. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع فلسفة أميراه في خلق رفاهية يسهل الوصول إليها، تجمع بين نمط حياة طموح وقيمة استثمارية قوية.
وبعيدًا عن مراحل البناء، تظل أميرة للتطوير العقاري ملتزمة بمهمتها في تشكيل المشهد السكني المستقبلي في دبي بشكل مسؤول. إذ يتم تخطيط كل مشروع مع التركيز على الاستدامة، بدءًا من استخدام مواد موفرة للطاقة، وأنظمة ذكية لإدارة المياه، إلى المساحات الخضراء التي تعزز الصحة العامة والتماسك الاجتماعي.
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