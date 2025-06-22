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الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
(MENAFN- Viola Communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2025: في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية؛ استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة المستشار محمد الشحي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويرافقه السيد أسامة الوكيل أمين سر اللجنة، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.
وكان في استقبال سعادته كل من سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والسيد الدكتور عبدالعزيز النومان والسيدة أميرة الصريدي عضوي مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، والسيدة فجر الهيدان رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير.
وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح مفصّل حول أبرز مهام الهيئة واختصاصاتها بصفتها جهة وطنية مستقلة، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بآليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدفع قدماً بالجهود المؤسسية نحو تبني أفضل الممارسات في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
من جانبه، بارك سعادة مقصود كروز تولي سعادة المستشار محمد الشحي رئاسة اللجنة وثمن هذه الزيارة والتي تعبر عن جهود لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامها بالانفتاح والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكداً على أهمية هذا النوع من اللقاءات في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العمل العربي المشترك.
وكان في استقبال سعادته كل من سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والسيد الدكتور عبدالعزيز النومان والسيدة أميرة الصريدي عضوي مجلس الأمناء، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، والسيدة فجر الهيدان رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير.
وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح مفصّل حول أبرز مهام الهيئة واختصاصاتها بصفتها جهة وطنية مستقلة، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بآليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدفع قدماً بالجهود المؤسسية نحو تبني أفضل الممارسات في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
من جانبه، بارك سعادة مقصود كروز تولي سعادة المستشار محمد الشحي رئاسة اللجنة وثمن هذه الزيارة والتي تعبر عن جهود لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتزامها بالانفتاح والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مؤكداً على أهمية هذا النوع من اللقاءات في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العمل العربي المشترك.
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