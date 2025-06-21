الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران تصعيد خطر

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الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران تصعيد خطر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 6 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران واصفا هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطر" في منطقة هي أصلا على حافة الهاوية و"تهديد مباشر" للسلم والأمن الدوليين.
وحذر غوتيريش في بيان صحفي فجر اليوم الأحد من خطر متزايد بأن يخرج هذا الصراع عن نطاق السيطرة بسرعة مع عواقب كارثية على المدنيين والمنطقة والعالم.
ودعا الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى للقانون الدولي.
وحث الأمين العام على تجنب "دوامة الفوضى" في هذه الساعة الحرجة مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري وأن الدبلوماسية هي "السبيل الوحيد للمضي قدما والأمل الوحيد هو السلام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب"الناجحة" على ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وحذر غوتيريش في بيان صحفي فجر اليوم الأحد من خطر متزايد بأن يخرج هذا الصراع عن نطاق السيطرة بسرعة مع عواقب كارثية على المدنيين والمنطقة والعالم.
ودعا الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى للقانون الدولي.
وحث الأمين العام على تجنب "دوامة الفوضى" في هذه الساعة الحرجة مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري وأن الدبلوماسية هي "السبيل الوحيد للمضي قدما والأمل الوحيد هو السلام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب"الناجحة" على ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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