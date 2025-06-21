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الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران تصعيد خطر

الأمين العام للأمم المتحدة: استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران تصعيد خطر

2025-06-21 11:11:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 6 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران واصفا هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطر" في منطقة هي أصلا على حافة الهاوية و"تهديد مباشر" للسلم والأمن الدوليين.
وحذر غوتيريش في بيان صحفي فجر اليوم الأحد من خطر متزايد بأن يخرج هذا الصراع عن نطاق السيطرة بسرعة مع عواقب كارثية على المدنيين والمنطقة والعالم.
ودعا الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى للقانون الدولي.
وحث الأمين العام على تجنب "دوامة الفوضى" في هذه الساعة الحرجة مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري وأن الدبلوماسية هي "السبيل الوحيد للمضي قدما والأمل الوحيد هو السلام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب"الناجحة" على ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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