الجمارك تدشين جهاز لفحص الباليتات في منفذ النويصيب
أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تشغيل جهاز فحص الباليتات الجديد في منفذ النويصيب، لينضم إلى منظومة الفحص المتقدمة التابعة لها.
وقال بيان صادر عن «الجمارك» إن الجهاز من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الفحص الأمني الدقيق، حيث يسهم في تعزيز قدرات الكشف والرقابة الجمركية، ويعد أداة فعالة في مواجهة محاولات التهريب وحماية البلاد من المخاطر المحتملة.
وأشار البيان إلى أن الإدارة سبق أن قامت بتوفير هذا النوع من الأجهزة المتطورة في كل من ميناء الشويخ، ميناء الدوحة، جمرك الشحن الجوي، وإدارة جمارك الصليبية وشبرة الخضار، ما يؤكد حرصها المستمر على تغطية المنافذ الجمركية كافة بمنظومة أمنية متقدمة.
وذكرت أن هذه الأجهزة من إنتاج شركة Smiths Detection العالمية، الرائدة في تصنيع أنظمة الفحص والتفتيش، بما يعكس التزام الإدارة بتحديث بنيتها التحتية بأفضل الحلول الأمنية والتقنية المتاحة.
وكانت مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف قامت ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري سامي الكندري، بجولة تفقدية إلى إدارة الجمرك البري وشبرة الخضار والأثر الجمركي.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في عمليات دخول وخروج البضائع، والتأكد من جاهزية المرافق الجمركية وكفاءة أداء المفتشين في ضبط عمليات التفتيش والمراقبة.
وأكدت مدير عام الجمارك خلال الجولة على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الإدارات الجمركية ومواصلة الجهود لضمان انسيابية الحركة التجارية دون الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي.
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