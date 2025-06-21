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الجمارك تدشين جهاز لفحص الباليتات في منفذ النويصيب

الجمارك تدشين جهاز لفحص الباليتات في منفذ النويصيب

2025-06-21 10:54:50
(MENAFN- Al-Anbaa)


أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تشغيل جهاز فحص الباليتات الجديد في منفذ النويصيب، لينضم إلى منظومة الفحص المتقدمة التابعة لها.
وقال بيان صادر عن «الجمارك» إن الجهاز من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الفحص الأمني الدقيق، حيث يسهم في تعزيز قدرات الكشف والرقابة الجمركية، ويعد أداة فعالة في مواجهة محاولات التهريب وحماية البلاد من المخاطر المحتملة.
وأشار البيان إلى أن الإدارة سبق أن قامت بتوفير هذا النوع من الأجهزة المتطورة في كل من ميناء الشويخ، ميناء الدوحة، جمرك الشحن الجوي، وإدارة جمارك الصليبية وشبرة الخضار، ما يؤكد حرصها المستمر على تغطية المنافذ الجمركية كافة بمنظومة أمنية متقدمة.
وذكرت أن هذه الأجهزة من إنتاج شركة Smiths Detection العالمية، الرائدة في تصنيع أنظمة الفحص والتفتيش، بما يعكس التزام الإدارة بتحديث بنيتها التحتية بأفضل الحلول الأمنية والتقنية المتاحة.
وكانت مدير عام الإدارة العامة للجمارك فاطمة القلاف قامت ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري سامي الكندري، بجولة تفقدية إلى إدارة الجمرك البري وشبرة الخضار والأثر الجمركي.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة في عمليات دخول وخروج البضائع، والتأكد من جاهزية المرافق الجمركية وكفاءة أداء المفتشين في ضبط عمليات التفتيش والمراقبة.
وأكدت مدير عام الجمارك خلال الجولة على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الإدارات الجمركية ومواصلة الجهود لضمان انسيابية الحركة التجارية دون الإخلال بمتطلبات الأمن الجمركي.

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