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وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

2025-06-21 10:44:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 21 - 6 -- (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التطورات المقلقة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمن واستقرار الإقليم.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة.
وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد "أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط".
من جانبه اطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.(النهاية)

ع ف ف / ه س ص


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