وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

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وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي الحرب الإيرانية - الإسرائيلية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 21 - 6 -- (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التطورات المقلقة في المنطقة في ضوء التصعيد العسكري بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمن واستقرار الإقليم.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة.
وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد "أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط".
من جانبه اطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.(النهاية)
ع ف ف / ه س ص
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن التطورات الخطيرة والمتسارعة في المنطقة.
وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران واستئناف مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد "أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات وأن التسوية السلمية والحوار السياسي يظل الخيار الوحيد لضمان استدامة الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط".
من جانبه اطلع ويتكوف الوزير عبد العاطي على الرؤية الأمريكية لتطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء الموقف.(النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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