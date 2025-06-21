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الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن جيرانها

الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن جيرانها

2025-06-21 10:44:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 21 - 6 (كونا) -- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت من أن الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران بلغت مستوى خطيرا من التصعيد يهدد بشكل مباشر أمن الدول المجاورة وعلى رأسها تركيا وباكستان.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اردوغان في اسطنبول كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار وقائد القوات البرية الباكستانية الفريق أول سيد عاصم منير اللذين يزوران تركيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس التركي أن المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران يعد الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الخلاف النووي القائم مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وتناول اللقاء بحسب البيان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وإسلام آباد في مختلف المجالات لاسيما في ضوء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأشار أردوغان إلى أن تنفيذ القرارات المتفق عليها ضمن هذا الإطار يسير وفق خطة واضحة ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة الشاملة بين تركيا وباكستان.
وفي سياق حديثه عن التصعيد الإقليمي لفت أردوغان إلى أن التوتر الناجم عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران يحمل في طياته مخاطر جدية لا تقتصر على طرفي النزاع المباشر بل تمتد لتشمل الدول المجاورة لإيران وفي مقدمتها تركيا وباكستان محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
وشدد على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة النووية مع إيران يتمثل في إعادة إحياء المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بين طهران وواشنطن مؤكدا أن هذا المسار هو الأكثر عقلانية لتحقيق الاستقرار واحتواء التوتر.
كما أكد أردوغان التزام تركيا بمتابعة جهودها لإعادة الهدوء إلى المنطقة والعمل على التوصل إلى حلول دبلوماسية وسلمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بين الأطراف مشيرا إلى أن بلاده لن تتوانى عن القيام بدورها من أجل حماية الأمن الإقليمي والدفع باتجاه حلول متزنة ومستدامة. (النهاية)

ط أ / ف ا س


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