الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن جيرانها

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الرئيس التركي: الهجمات الإسرائيلية على إيران تهدد أمن جيرانها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 21 - 6 (كونا) -- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت من أن الهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران بلغت مستوى خطيرا من التصعيد يهدد بشكل مباشر أمن الدول المجاورة وعلى رأسها تركيا وباكستان.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اردوغان في اسطنبول كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار وقائد القوات البرية الباكستانية الفريق أول سيد عاصم منير اللذين يزوران تركيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس التركي أن المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران يعد الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الخلاف النووي القائم مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وتناول اللقاء بحسب البيان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وإسلام آباد في مختلف المجالات لاسيما في ضوء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأشار أردوغان إلى أن تنفيذ القرارات المتفق عليها ضمن هذا الإطار يسير وفق خطة واضحة ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة الشاملة بين تركيا وباكستان.
وفي سياق حديثه عن التصعيد الإقليمي لفت أردوغان إلى أن التوتر الناجم عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران يحمل في طياته مخاطر جدية لا تقتصر على طرفي النزاع المباشر بل تمتد لتشمل الدول المجاورة لإيران وفي مقدمتها تركيا وباكستان محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
وشدد على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة النووية مع إيران يتمثل في إعادة إحياء المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بين طهران وواشنطن مؤكدا أن هذا المسار هو الأكثر عقلانية لتحقيق الاستقرار واحتواء التوتر.
كما أكد أردوغان التزام تركيا بمتابعة جهودها لإعادة الهدوء إلى المنطقة والعمل على التوصل إلى حلول دبلوماسية وسلمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بين الأطراف مشيرا إلى أن بلاده لن تتوانى عن القيام بدورها من أجل حماية الأمن الإقليمي والدفع باتجاه حلول متزنة ومستدامة. (النهاية)
ط أ / ف ا س
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اردوغان في اسطنبول كلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار وقائد القوات البرية الباكستانية الفريق أول سيد عاصم منير اللذين يزوران تركيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.
وأكد الرئيس التركي أن المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران يعد الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الخلاف النووي القائم مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وتناول اللقاء بحسب البيان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وإسلام آباد في مختلف المجالات لاسيما في ضوء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وأشار أردوغان إلى أن تنفيذ القرارات المتفق عليها ضمن هذا الإطار يسير وفق خطة واضحة ما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الشراكة الشاملة بين تركيا وباكستان.
وفي سياق حديثه عن التصعيد الإقليمي لفت أردوغان إلى أن التوتر الناجم عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران يحمل في طياته مخاطر جدية لا تقتصر على طرفي النزاع المباشر بل تمتد لتشمل الدول المجاورة لإيران وفي مقدمتها تركيا وباكستان محذرا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.
وشدد على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة النووية مع إيران يتمثل في إعادة إحياء المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بين طهران وواشنطن مؤكدا أن هذا المسار هو الأكثر عقلانية لتحقيق الاستقرار واحتواء التوتر.
كما أكد أردوغان التزام تركيا بمتابعة جهودها لإعادة الهدوء إلى المنطقة والعمل على التوصل إلى حلول دبلوماسية وسلمية قائمة على الحوار والاحترام المتبادل بين الأطراف مشيرا إلى أن بلاده لن تتوانى عن القيام بدورها من أجل حماية الأمن الإقليمي والدفع باتجاه حلول متزنة ومستدامة. (النهاية)
ط أ / ف ا س
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