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المدير العام للوكالة الذرية: تعرض منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان لهجوم إسرائيلي

المدير العام للوكالة الذرية: تعرض منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان لهجوم إسرائيلي

2025-06-21 10:44:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 21 - 6 (كونا) -- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وقوع قصف إسرائيلي على منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بمجمع أصفهان النووي بوسط إيران وهو من أهم المواقع لبرنامج طهران النووي.
وأضاف غروسي في بيان له أن عدة مبان إضافية بمجمع أصفهان (وهو مجمع نووي كبير) استهدفت في هذا الهجوم لافتا إلى أن الموقع سبق أن تعرض في 13 يونيو لهجوم إسرائيلي تضررت فيه أربعة مبان هي المختبر الكيميائي المركزي ومنشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لإنتاج وقود المفاعلات بالإضافة إلى منشأة لمعالجة معدن اليورانيوم المخصب قيد الانشاء.
وتابع أن أنه في هجوم اليوم جرى استهداف "ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تقع ضمن نفس المجمع وستة مبان أخرى في نفس المجمع من بينها منشأة لإنتاج معدن اليورانيوم الطبيعي والمخصب لم تبدأ عملها بعد ومنشأة لإنتاج قضبان الوقود ومبنى لإنتاج أقراص اليورانيوم منخفض التخصيب ومختبر ومنشأة لتخزين المواد النووية ومبنى مختبر آخر بالإضافة إلى ورشة لصيانة المعدات الملوثة ومبنى إداري لا يحتوي على مواد نووية.
وأكد غروسي أن الوكالة لم تسجل أي زيادة في مستويات الاشعاع خارج الموقع قبل ذلك بالاضافة إلى أن المنشآت المستهدفة اليوم إما كانت خالية من المواد النووية أو تحتوي على كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب مما يعني أن "التلوث الاشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
وتابع غروسي أن هذا المجمع النووي في أصفهان وهو من المواقع الرئيسية في البرنامج النووي الايراني "تعرض مرارا لهجمات واضرار كبيرة وبناء على تحليلنا للمواد النووية الموجودة لا نرى خطرا للتلوث خارج الموقع ومع ذلك وكما كررت مرارا يجب الا تكون المنشآت النووية هدفا للهجمات أبدا". (النهاية)

ع م ق / ه س ص


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