المدير العام للوكالة الذرية: تعرض منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان لهجوم إسرائيلي

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المدير العام للوكالة الذرية: تعرض منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان لهجوم إسرائيلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 21 - 6 (كونا) -- أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وقوع قصف إسرائيلي على منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بمجمع أصفهان النووي بوسط إيران وهو من أهم المواقع لبرنامج طهران النووي.
وأضاف غروسي في بيان له أن عدة مبان إضافية بمجمع أصفهان (وهو مجمع نووي كبير) استهدفت في هذا الهجوم لافتا إلى أن الموقع سبق أن تعرض في 13 يونيو لهجوم إسرائيلي تضررت فيه أربعة مبان هي المختبر الكيميائي المركزي ومنشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لإنتاج وقود المفاعلات بالإضافة إلى منشأة لمعالجة معدن اليورانيوم المخصب قيد الانشاء.
وتابع أن أنه في هجوم اليوم جرى استهداف "ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تقع ضمن نفس المجمع وستة مبان أخرى في نفس المجمع من بينها منشأة لإنتاج معدن اليورانيوم الطبيعي والمخصب لم تبدأ عملها بعد ومنشأة لإنتاج قضبان الوقود ومبنى لإنتاج أقراص اليورانيوم منخفض التخصيب ومختبر ومنشأة لتخزين المواد النووية ومبنى مختبر آخر بالإضافة إلى ورشة لصيانة المعدات الملوثة ومبنى إداري لا يحتوي على مواد نووية.
وأكد غروسي أن الوكالة لم تسجل أي زيادة في مستويات الاشعاع خارج الموقع قبل ذلك بالاضافة إلى أن المنشآت المستهدفة اليوم إما كانت خالية من المواد النووية أو تحتوي على كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب مما يعني أن "التلوث الاشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
وتابع غروسي أن هذا المجمع النووي في أصفهان وهو من المواقع الرئيسية في البرنامج النووي الايراني "تعرض مرارا لهجمات واضرار كبيرة وبناء على تحليلنا للمواد النووية الموجودة لا نرى خطرا للتلوث خارج الموقع ومع ذلك وكما كررت مرارا يجب الا تكون المنشآت النووية هدفا للهجمات أبدا". (النهاية)
ع م ق / ه س ص
وأضاف غروسي في بيان له أن عدة مبان إضافية بمجمع أصفهان (وهو مجمع نووي كبير) استهدفت في هذا الهجوم لافتا إلى أن الموقع سبق أن تعرض في 13 يونيو لهجوم إسرائيلي تضررت فيه أربعة مبان هي المختبر الكيميائي المركزي ومنشأة لتحويل اليورانيوم ومصنع لإنتاج وقود المفاعلات بالإضافة إلى منشأة لمعالجة معدن اليورانيوم المخصب قيد الانشاء.
وتابع أن أنه في هجوم اليوم جرى استهداف "ورشة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي تقع ضمن نفس المجمع وستة مبان أخرى في نفس المجمع من بينها منشأة لإنتاج معدن اليورانيوم الطبيعي والمخصب لم تبدأ عملها بعد ومنشأة لإنتاج قضبان الوقود ومبنى لإنتاج أقراص اليورانيوم منخفض التخصيب ومختبر ومنشأة لتخزين المواد النووية ومبنى مختبر آخر بالإضافة إلى ورشة لصيانة المعدات الملوثة ومبنى إداري لا يحتوي على مواد نووية.
وأكد غروسي أن الوكالة لم تسجل أي زيادة في مستويات الاشعاع خارج الموقع قبل ذلك بالاضافة إلى أن المنشآت المستهدفة اليوم إما كانت خالية من المواد النووية أو تحتوي على كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب مما يعني أن "التلوث الاشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
وتابع غروسي أن هذا المجمع النووي في أصفهان وهو من المواقع الرئيسية في البرنامج النووي الايراني "تعرض مرارا لهجمات واضرار كبيرة وبناء على تحليلنا للمواد النووية الموجودة لا نرى خطرا للتلوث خارج الموقع ومع ذلك وكما كررت مرارا يجب الا تكون المنشآت النووية هدفا للهجمات أبدا". (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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