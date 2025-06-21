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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

2025-06-21 10:44:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية عبدالله اليحيا يقول إن وزارة الخارجية تواصل تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة بالمواطنين الكويتيين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على أمنهم وسلامتهم في الخارج.
إسطنبول - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يؤكد إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".
الكويت - مجلس العلاقات العربية والدولية يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر على إيران محذرا من التداعيات الخطرة المحتملة لهذا النزاع على الأمن والاستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة وما قد ينجم عن توسعه وانتشاره من تهديد للأمن الدولي واستقرار العلاقات الدولية.
فيينا - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد وقوع قصف إسرائيلي على منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بمجمع أصفهان النووي بوسط إيران وهو من أهم المواقع لبرنامج طهران النووي ويقول إن "التلوث الإشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 202 فلسطيني وإصابة 1037 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات ال48 الماضية.
الكويت - المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي يؤكد أن قطاع الطيران المدني يشكل أحد المحاور الحيوية والاستراتيجية في خطط التنمية الوطنية ويعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
الدوحة - الرامي الكويتي حسين العجمي يفوز بالمركز الأول في بطولة الخليج الثالثة للرماية بالقوس والسهم التقليدي التي اختتمت فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) م م ج

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