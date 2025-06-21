موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الخارجية عبدالله اليحيا يقول إن وزارة الخارجية تواصل تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة بالمواطنين الكويتيين الموجودين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على أمنهم وسلامتهم في الخارج.
إسطنبول - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يؤكد إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".
الكويت - مجلس العلاقات العربية والدولية يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر على إيران محذرا من التداعيات الخطرة المحتملة لهذا النزاع على الأمن والاستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة وما قد ينجم عن توسعه وانتشاره من تهديد للأمن الدولي واستقرار العلاقات الدولية.
فيينا - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد وقوع قصف إسرائيلي على منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بمجمع أصفهان النووي بوسط إيران وهو من أهم المواقع لبرنامج طهران النووي ويقول إن "التلوث الإشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 202 فلسطيني وإصابة 1037 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات ال48 الماضية.
الكويت - المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي يؤكد أن قطاع الطيران المدني يشكل أحد المحاور الحيوية والاستراتيجية في خطط التنمية الوطنية ويعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
الدوحة - الرامي الكويتي حسين العجمي يفوز بالمركز الأول في بطولة الخليج الثالثة للرماية بالقوس والسهم التقليدي التي اختتمت فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) م م ج
إسطنبول - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يؤكد إدانة المجلس لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على إيران باعتبارها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة الدول".
الكويت - مجلس العلاقات العربية والدولية يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر على إيران محذرا من التداعيات الخطرة المحتملة لهذا النزاع على الأمن والاستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة وما قد ينجم عن توسعه وانتشاره من تهديد للأمن الدولي واستقرار العلاقات الدولية.
فيينا - المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد وقوع قصف إسرائيلي على منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بمجمع أصفهان النووي بوسط إيران وهو من أهم المواقع لبرنامج طهران النووي ويقول إن "التلوث الإشعاعي المحتمل يظل محصورا ضمن المباني المتضررة أو المدمرة فقط".
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن استشهاد 202 فلسطيني وإصابة 1037 آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع خلال الساعات ال48 الماضية.
الكويت - المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي يؤكد أن قطاع الطيران المدني يشكل أحد المحاور الحيوية والاستراتيجية في خطط التنمية الوطنية ويعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
الدوحة - الرامي الكويتي حسين العجمي يفوز بالمركز الأول في بطولة الخليج الثالثة للرماية بالقوس والسهم التقليدي التي اختتمت فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) م م ج
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