النمسا تعرض استعدادها لاستضافة مفاوضات لحل النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران

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النمسا تعرض استعدادها لاستضافة مفاوضات لحل النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 21 - 6 (كونا) -- أعلنت وزير الخارجية النمساوية بياته ماينل رايسينغر اليوم السبت استعداد فيينا لاستضافة مفاوضات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي داعية الاحتلال الى إتاحة المجال للدبلوماسية لمعالجة الأزمة المتصاعدة مع إيران ومحذرة من المخاطر الإقليمية الكبيرةالتي قد تنجم عن أي تصعيد عسكري.
وأكدت رايسينغر في لقاء صحفي أن الاستقرار في المنطقة بأسرها على المحك وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مجازفة عالية في مواجهته مع طهران مشيرة إلى أنها شددت على هذا الموقف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن أوروبا والنمسا "لديهما مصلحة مشتركة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي" لكنها حذرت من "احتمال توسع الحرب حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا ما قد يؤدي إلى نقطة لا عودة تعيق المسار الدبلوماسي".
وأبدت رايسينغر تحفظها إزاء طروحات الاحتلال الإسرائيلي "الداعية إلى تغيير النظام في إيران" مشيرة إلى "غياب البدائل الواضحة والمقنعة وأن مصير النظام يبقى شأنا داخليا يخص الشعب الإيراني".
وأعلنت في الوقت ذاته تأجيل زيارتها المقررة إلى الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل مشيرة الى انها ستقوم بدلا من ذلك بجولة إقليمية تشمل قبرص ومصر موضحة أنها أبلغت وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي برغبتها في تأجيل الزيارة التي كانت ستجمعها به.
وانتقدت الوزيرة النمساوية بشدة أداء الاحتلال الإسرائيلي العسكري في غزة معتبرة أن منع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وحذرت وزيرة الخارجية النمساوية الاحتلال الإسرائيلي من وقوع مجاعة في قطاع غزة المحاصر كما أدانت استيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتبرته أيضا انتهاكا للقانون الدولي "وهو موقف واضح تتبناه النمسا حاليا". (النهاية)
ع م ق / ف ا س
وأكدت رايسينغر في لقاء صحفي أن الاستقرار في المنطقة بأسرها على المحك وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مجازفة عالية في مواجهته مع طهران مشيرة إلى أنها شددت على هذا الموقف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن أوروبا والنمسا "لديهما مصلحة مشتركة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي" لكنها حذرت من "احتمال توسع الحرب حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا ما قد يؤدي إلى نقطة لا عودة تعيق المسار الدبلوماسي".
وأبدت رايسينغر تحفظها إزاء طروحات الاحتلال الإسرائيلي "الداعية إلى تغيير النظام في إيران" مشيرة إلى "غياب البدائل الواضحة والمقنعة وأن مصير النظام يبقى شأنا داخليا يخص الشعب الإيراني".
وأعلنت في الوقت ذاته تأجيل زيارتها المقررة إلى الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل مشيرة الى انها ستقوم بدلا من ذلك بجولة إقليمية تشمل قبرص ومصر موضحة أنها أبلغت وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي برغبتها في تأجيل الزيارة التي كانت ستجمعها به.
وانتقدت الوزيرة النمساوية بشدة أداء الاحتلال الإسرائيلي العسكري في غزة معتبرة أن منع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وحذرت وزيرة الخارجية النمساوية الاحتلال الإسرائيلي من وقوع مجاعة في قطاع غزة المحاصر كما أدانت استيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتبرته أيضا انتهاكا للقانون الدولي "وهو موقف واضح تتبناه النمسا حاليا". (النهاية)
ع م ق / ف ا س
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