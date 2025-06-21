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النمسا تعرض استعدادها لاستضافة مفاوضات لحل النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران

النمسا تعرض استعدادها لاستضافة مفاوضات لحل النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران

2025-06-21 10:44:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 21 - 6 (كونا) -- أعلنت وزير الخارجية النمساوية بياته ماينل رايسينغر اليوم السبت استعداد فيينا لاستضافة مفاوضات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي داعية الاحتلال الى إتاحة المجال للدبلوماسية لمعالجة الأزمة المتصاعدة مع إيران ومحذرة من المخاطر الإقليمية الكبيرةالتي قد تنجم عن أي تصعيد عسكري.
وأكدت رايسينغر في لقاء صحفي أن الاستقرار في المنطقة بأسرها على المحك وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مجازفة عالية في مواجهته مع طهران مشيرة إلى أنها شددت على هذا الموقف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن أوروبا والنمسا "لديهما مصلحة مشتركة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي" لكنها حذرت من "احتمال توسع الحرب حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا ما قد يؤدي إلى نقطة لا عودة تعيق المسار الدبلوماسي".
وأبدت رايسينغر تحفظها إزاء طروحات الاحتلال الإسرائيلي "الداعية إلى تغيير النظام في إيران" مشيرة إلى "غياب البدائل الواضحة والمقنعة وأن مصير النظام يبقى شأنا داخليا يخص الشعب الإيراني".
وأعلنت في الوقت ذاته تأجيل زيارتها المقررة إلى الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع المقبل مشيرة الى انها ستقوم بدلا من ذلك بجولة إقليمية تشمل قبرص ومصر موضحة أنها أبلغت وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي برغبتها في تأجيل الزيارة التي كانت ستجمعها به.
وانتقدت الوزيرة النمساوية بشدة أداء الاحتلال الإسرائيلي العسكري في غزة معتبرة أن منع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وحذرت وزيرة الخارجية النمساوية الاحتلال الإسرائيلي من وقوع مجاعة في قطاع غزة المحاصر كما أدانت استيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واعتبرته أيضا انتهاكا للقانون الدولي "وهو موقف واضح تتبناه النمسا حاليا". (النهاية)

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