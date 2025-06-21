الرئيس الأمريكي يعلن شن ضربات جوية ناجحة على 3 مواقع نووية إيرانية

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الرئيس الأمريكي يعلن شن ضربات جوية ناجحة على 3 مواقع نووية إيرانية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 6 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت تنفيذ ضربات ناجحة على ثلاث منشآت نووية إيرانية لتدخل بذلك الولايات المتحدة على خط المشاركة العسكرية المباشرة في جهود القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الإجتماعي "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".
وأضاف أن الطائرات "ألقت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".
وختم ترامب منشوره بالقول "الآن هو وقت السلام" في إشارة إلى نهجه باستخدام القوة من أجل السلام.
وجاءت هذه الضربة بعد عدة أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على أسبوع هجمات جوية مستمرة على إيران وهو ما ردت عليه إيران بقصف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. (النهاية)
ع س ج / م م ج
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الإجتماعي "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".
وأضاف أن الطائرات "ألقت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".
وختم ترامب منشوره بالقول "الآن هو وقت السلام" في إشارة إلى نهجه باستخدام القوة من أجل السلام.
وجاءت هذه الضربة بعد عدة أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على أسبوع هجمات جوية مستمرة على إيران وهو ما ردت عليه إيران بقصف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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