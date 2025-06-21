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الرئيس الأمريكي يعلن شن ضربات جوية ناجحة على 3 مواقع نووية إيرانية

الرئيس الأمريكي يعلن شن ضربات جوية ناجحة على 3 مواقع نووية إيرانية

2025-06-21 10:44:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 6 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت تنفيذ ضربات ناجحة على ثلاث منشآت نووية إيرانية لتدخل بذلك الولايات المتحدة على خط المشاركة العسكرية المباشرة في جهود القضاء على البرنامج النووي الإيراني.
وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الإجتماعي "نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".
وأضاف أن الطائرات "ألقت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".
وختم ترامب منشوره بالقول "الآن هو وقت السلام" في إشارة إلى نهجه باستخدام القوة من أجل السلام.
وجاءت هذه الضربة بعد عدة أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على أسبوع هجمات جوية مستمرة على إيران وهو ما ردت عليه إيران بقصف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات. (النهاية)

ع س ج / م م ج


MENAFN21062025000071011013ID1109705183

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