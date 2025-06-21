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كأس العالم للأندية للقدم.. فلومينينسي البرازيلي يفوز على أولسان الكوري (4 / 2)

كأس العالم للأندية للقدم.. فلومينينسي البرازيلي يفوز على أولسان الكوري (4 / 2)

2025-06-21 10:44:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 6 (كونا) -- فاز نادي فلومينينسي البرازيلي فجر اليوم الأحد على نادي أولسان هيونداي الكوري (4 / 2) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في ولاية نيوجيرسي متكافئا بين الفريقين إذ تقدم الفريق البرازيلي عبر لاعبه جون آرياس في الدقيقة 27 إثر تسديدة رائعة من كرة ثابتة نشط بعدها الفريق الكوري ليتمكن من تعديل النتيجة بعد 10 دقائق بواسطة لاعبه لي جين هيون بعد متابعته لكرة عرضية ليضعها بالمرمى قبل أن يتقدم الكوريون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر لاعبه أم وون سانغ برأسية متقنة.
ودخل فريق فلومينينسي الشوط الثاني للمباراة بقوة فارضا أفضلية كاسحة ليقلب تأخره لفوز بالأربعة بعد تسجيله لثلاثة أهداف متتالية جاءت عبر لاعبيه جوستافو نونوتو في الدقيقة 66 وخوان فريتيس في الدقيقة 83 وكينو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر قمة المجموعة بفارق الأهداف عن نادي بروسيا دورتموند الألماني فيما يحتل فريق ماميلدي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث بثلاث نقاط بينما ودع الفريق الكوري البطولة بعد أن ظل رصيده خاليا من النقاط بعد تكبده الخسارة الثانية. (النهاية)

ف ش ا / م م ج


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