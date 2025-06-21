كأس العالم للأندية للقدم.. فلومينينسي البرازيلي يفوز على أولسان الكوري (4 / 2)

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كأس العالم للأندية للقدم.. فلومينينسي البرازيلي يفوز على أولسان الكوري (4 / 2)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 6 (كونا) -- فاز نادي فلومينينسي البرازيلي فجر اليوم الأحد على نادي أولسان هيونداي الكوري (4 / 2) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في ولاية نيوجيرسي متكافئا بين الفريقين إذ تقدم الفريق البرازيلي عبر لاعبه جون آرياس في الدقيقة 27 إثر تسديدة رائعة من كرة ثابتة نشط بعدها الفريق الكوري ليتمكن من تعديل النتيجة بعد 10 دقائق بواسطة لاعبه لي جين هيون بعد متابعته لكرة عرضية ليضعها بالمرمى قبل أن يتقدم الكوريون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر لاعبه أم وون سانغ برأسية متقنة.
ودخل فريق فلومينينسي الشوط الثاني للمباراة بقوة فارضا أفضلية كاسحة ليقلب تأخره لفوز بالأربعة بعد تسجيله لثلاثة أهداف متتالية جاءت عبر لاعبيه جوستافو نونوتو في الدقيقة 66 وخوان فريتيس في الدقيقة 83 وكينو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر قمة المجموعة بفارق الأهداف عن نادي بروسيا دورتموند الألماني فيما يحتل فريق ماميلدي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث بثلاث نقاط بينما ودع الفريق الكوري البطولة بعد أن ظل رصيده خاليا من النقاط بعد تكبده الخسارة الثانية. (النهاية)
ف ش ا / م م ج
وجاء الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في ولاية نيوجيرسي متكافئا بين الفريقين إذ تقدم الفريق البرازيلي عبر لاعبه جون آرياس في الدقيقة 27 إثر تسديدة رائعة من كرة ثابتة نشط بعدها الفريق الكوري ليتمكن من تعديل النتيجة بعد 10 دقائق بواسطة لاعبه لي جين هيون بعد متابعته لكرة عرضية ليضعها بالمرمى قبل أن يتقدم الكوريون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عبر لاعبه أم وون سانغ برأسية متقنة.
ودخل فريق فلومينينسي الشوط الثاني للمباراة بقوة فارضا أفضلية كاسحة ليقلب تأخره لفوز بالأربعة بعد تسجيله لثلاثة أهداف متتالية جاءت عبر لاعبيه جوستافو نونوتو في الدقيقة 66 وخوان فريتيس في الدقيقة 83 وكينو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر قمة المجموعة بفارق الأهداف عن نادي بروسيا دورتموند الألماني فيما يحتل فريق ماميلدي صنداونز الجنوب إفريقي المركز الثالث بثلاث نقاط بينما ودع الفريق الكوري البطولة بعد أن ظل رصيده خاليا من النقاط بعد تكبده الخسارة الثانية. (النهاية)
ف ش ا / م م ج
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