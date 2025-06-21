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الرئيس الأمريكي: الضربات الجوية ضد المنشات النووية الإيرانية نجحت بامتياز

الرئيس الأمريكي: الضربات الجوية ضد المنشات النووية الإيرانية نجحت بامتياز

2025-06-21 10:44:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 6 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأحد إن الضربات الجوية الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت أهدافها بنجاح محذرا طهران من استهداف مواقع أخرى إذا لم يتم تحقيق السلام.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض للأمريكيين أن "القوات الجوية الأمريكية قامت بهجمات كبيرة ناجحة للقضاء بشكل كامل على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان" موضحا أن "هدفنا كان تدمير إمكانيات إيران للتخصيب وإيقاف تهديداتها للعالم".
وتابع "يجب على الإيرانيين الآن أن يمدوا أيديهم للسلام" محذرا "وإذا لم يتحقق السلام سوف نستهدف مواقع أخرى خلال دقائق".
وقال إن "أهداف الليلة كانت الأصعب والأكثر فتكا ونجحنا في القضاء عليها" مضيفا "أهنىء أبطالنا في القوات المسلحة على هذا الأداء الرائع وكل أفراد الجيش الأمريكي".
وأشار الرئيس ترامب إلى أن إدارته قامت بتنسيق تلك الضربات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "عملنا كفريق وقمنا بانجاز كبير بالقضاء على تهديد إسرائيل (الاحتلال)".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب "الناجحة" على ثلاث منشات نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)

ا م م / م م ج


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