الرئيس الأمريكي: الضربات الجوية ضد المنشات النووية الإيرانية نجحت بامتياز

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الرئيس الأمريكي: الضربات الجوية ضد المنشات النووية الإيرانية نجحت بامتياز
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 6 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأحد إن الضربات الجوية الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت أهدافها بنجاح محذرا طهران من استهداف مواقع أخرى إذا لم يتم تحقيق السلام.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض للأمريكيين أن "القوات الجوية الأمريكية قامت بهجمات كبيرة ناجحة للقضاء بشكل كامل على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان" موضحا أن "هدفنا كان تدمير إمكانيات إيران للتخصيب وإيقاف تهديداتها للعالم".
وتابع "يجب على الإيرانيين الآن أن يمدوا أيديهم للسلام" محذرا "وإذا لم يتحقق السلام سوف نستهدف مواقع أخرى خلال دقائق".
وقال إن "أهداف الليلة كانت الأصعب والأكثر فتكا ونجحنا في القضاء عليها" مضيفا "أهنىء أبطالنا في القوات المسلحة على هذا الأداء الرائع وكل أفراد الجيش الأمريكي".
وأشار الرئيس ترامب إلى أن إدارته قامت بتنسيق تلك الضربات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "عملنا كفريق وقمنا بانجاز كبير بالقضاء على تهديد إسرائيل (الاحتلال)".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب "الناجحة" على ثلاث منشات نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)
ا م م / م م ج
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض للأمريكيين أن "القوات الجوية الأمريكية قامت بهجمات كبيرة ناجحة للقضاء بشكل كامل على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث فوردو ونطنز وأصفهان" موضحا أن "هدفنا كان تدمير إمكانيات إيران للتخصيب وإيقاف تهديداتها للعالم".
وتابع "يجب على الإيرانيين الآن أن يمدوا أيديهم للسلام" محذرا "وإذا لم يتحقق السلام سوف نستهدف مواقع أخرى خلال دقائق".
وقال إن "أهداف الليلة كانت الأصعب والأكثر فتكا ونجحنا في القضاء عليها" مضيفا "أهنىء أبطالنا في القوات المسلحة على هذا الأداء الرائع وكل أفراد الجيش الأمريكي".
وأشار الرئيس ترامب إلى أن إدارته قامت بتنسيق تلك الضربات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "عملنا كفريق وقمنا بانجاز كبير بالقضاء على تهديد إسرائيل (الاحتلال)".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربات وصفها ب "الناجحة" على ثلاث منشات نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان للقضاء على البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أيام من الترقب حول تدخل الولايات المتحدة عسكريا في إيران. (النهاية)
ا م م / م م ج
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