في ورشة عمل نظمها الاتحاد الحُر.. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

من الضروري أن يصبح الذكاء الاصطناعي ركنا أساسيا في استراتيجية الشركات

توقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير 97 مليون وظيفة جديدة خلال 2025

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

أكد‭ ‬أكاديميون‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مجرد‭ ‬خيار‭ ‬تقني،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للتطور‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭. ‬فهو‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة،‭ ‬تسريع‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬ذكية‭ ‬للتحديات‭ ‬المعقدة‭. ‬ومع‭ ‬الاستخدام‭ ‬المسؤول،‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬مستقبلًا‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للإنسانية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬تخصصية‭ ‬نظّمتها‭ ‬لجنة‭ ‬التدريب‭ ‬والتثقيف‭ ‬العمالي‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتطبيقاته‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬وقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬المختصين‭ ‬بمشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬الحضور،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتطوير‭ ‬الوعي‭ ‬الرقمي‭ ‬والمعرفي‭ ‬لدى‭ ‬الكوادر‭ ‬النقابية‭ ‬والعمالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستُهلت‭ ‬الورشة‭ ‬بمحاضرة‭ ‬للدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علاء‭ ‬الحمامي‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬بقسم‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬تناول‭ ‬خلالها‭ ‬محور‭ ‬أساسيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬إحصاءات‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬منها‭ ‬توقعات‭ ‬بنمو‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬515‭.‬31‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬2025‭.‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إعلانات‭ ‬الوظائف‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬هائلا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000 % ‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضاعفت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل‭ ‬بلغ‭ ‬1500 % ‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها،‭ ‬ويتوقع‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬97‭ ‬مليون‭ ‬وظيفة‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

وعرف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بأنه‭ ‬فرع‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬أنظمة‭ ‬وبرامج‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬تتطلب‭ ‬عادةً‭ ‬ذكاءً‭ ‬بشريًا‭. ‬يشمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الآلات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬الذكاء‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعلم‭ ‬البيانات،‭ ‬التفكير،‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات‭.‬

وتحدث‭ ‬د‭. ‬الحمامي‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬عن‭ ‬أنواع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والمراحل‭ ‬المختلفة‭ ‬لتطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شرح‭ ‬آلية‭ ‬عمله‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬تحديات‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬في‭ ‬المنظمات،‭ ‬وهي‭: ‬الخصوصية‭ ‬وأمن‭ ‬البيانات،‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعدم‭ ‬العدالة،‭ ‬الاعتماد‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وعدم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬التفاعل‭ ‬البشري،‭ ‬والحاجة‭ ‬لتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭.‬

وأكد‭ ‬ضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬المنظمات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬مجموعة‭ ‬توصيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهي‭: ‬تقييم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬لتحديد‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فيها‭ ‬فرقًا‭ ‬ملموسًا،‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عبر‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شراء‭ ‬البرمجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬أو‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمصادر‭ ‬خارجية‭ ‬لتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة،‭ ‬توفير‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للموظفين‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وكيفية‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬عملهم،‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬متخصصة،‭ ‬تطبيق‭ ‬تحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬باستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬لفهم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتحسين‭ ‬عمليات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الموظفين‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬متقدمة‭ ‬لإدارة‭ ‬الموظفين‭ ‬تشمل‭ ‬توجيههم‭ ‬إلى‭ ‬المهام‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬مهاراتهم‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬دوري‭ ‬لتقييم‭ ‬النشاطات‭ ‬المختلفة‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬فعالية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعديله‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المستخلصة،‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتقديم‭ ‬تقارير‭ ‬دقيقة‭ ‬وشفافة‭ ‬حول‭ ‬العمل،‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬السوق‭ ‬وتحسين‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التسويق‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع‭.‬

واستعرض‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬منها‭ ‬توسع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬ولن‭ ‬يقتصر‭ ‬استخدامه‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬سيشمل‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الأخلاقي‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬الحكومات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬تحكم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬مسؤول،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سيحاول‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الأخلاقي،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التعاوني‭ (‬الإنسان‭ ‬والآلة‭) ‬الذي‭ ‬يقصد‭ ‬به‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬قدرات‭ ‬البشر‭ ‬والإمكانات‭ ‬الفائقة‭ ‬للآلات،‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كمساعد‭ ‬ذكي‭ ‬يُعزز‭ ‬أداء‭ ‬العاملين‭ ‬وليس‭ ‬يحل‭ ‬محلهم،‭ ‬تطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نحو‭ ‬الفهم‭ ‬العميق‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬فهم‭ ‬السياق‭ ‬والعاطفة‭ ‬وتفسير‭ ‬الصور‭ ‬والمشاعر‭ ‬والتفكير‭ ‬شبه‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المعقدة،‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬سيحقق‭ ‬نموا‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬وتحول‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وظهور‭ ‬صناعات‭ ‬جديدة‭ ‬بالكامل،‭ ‬واندماج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز‭ ‬والافتراضي‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيزداد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تطبيقات‭ ‬ومجالات‭ ‬الحياة‭ ‬بالمقابل‭ ‬فإنه‭ ‬سيصبح‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬أكبر‭ ‬بالتشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الأخلاقي،‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬بخصوص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬الخصوصية‭ ‬وأمن‭ ‬البيانات‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬تحديا‭ ‬‏كبيراً‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تشريعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬والخليج‭ ‬متعلقة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التكنولوجية‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬الحمامي‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مجرد‭ ‬خيار‭ ‬تقني،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬محركاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للتطور‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭. ‬فهو‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة،‭ ‬تسريع‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬ذكية‭ ‬للتحديات‭ ‬المعقدة‭. ‬ومع‭ ‬الاستخدام‭ ‬المسؤول،‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬مستقبلًا‭ ‬أكثر‭ ‬تقدمًا‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للإنسانية‭.‬







من‭ ‬جانبه،‭ ‬تحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬صالح‭ ‬شتات،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬في‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬أوزيمبك‭ ‬الشركات‭ ‬ – ‭ ‬بين‭ ‬الحل‭ ‬السريع‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الذكية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬تشبيهًا‭ ‬توضيحيًا‭ ‬مبتكرًا،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مصطلحا‭ ‬جديدا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أوزيمبك‭ ‬الشركات‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تمثيل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مثل‭ ‬إبرة‭ ‬‮«‬أوزيمبيك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬دواء‭ ‬للتخسيس‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬حلاً‭ ‬دائمًا،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬تكاليفها‭ ‬وعدد‭ ‬الموظفين‭ ‬لديها‭ ‬ويتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مثل‭ ‬إبرة‭ ‬أوزيمبيك‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الأشخاص‭ ‬للتنحيف،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كحل‭ ‬مؤقت‭ ‬فقط‭.‬

وأوضح‭ ‬وجه‭ ‬الشبه‭ ‬بين‭ ‬أوزيمبيك‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الاستخدام‭ ‬بدون‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬أنهما‭ ‬يستخدمان‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬دون‭ ‬تغييرات‭ ‬هيكلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة‭ ‬فكلاهما‭ ‬يظهران‭ ‬نتائج‭ ‬جذابة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬محدودة‭.‬

واستعرض‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الشركات،‭ ‬وهي‭: ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬لتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬والدعم،‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬باستخراج‭ ‬الأنماط‭ ‬والتنبؤ‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬ذكية،‭ ‬التسويق‭ ‬الذكي‭ ‬باستهداف‭ ‬دقيق‭ ‬للعملاء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء،‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لتحليل‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬واختيار‭ ‬الكفاءات‭ ‬بفعالية‭.‬

وتناول‭ ‬المخاطر‭ ‬والتحذيرات،‭ ‬منها‭ ‬فقدان‭ ‬الخصوصية‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بيانات‭ ‬حساسة‭ ‬قد‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف،‭ ‬خطر‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكامل‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذكية،‭ ‬التحيز‭ ‬الخوارزمي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬نتيجة‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬متوازنة،‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬بتهديد‭ ‬لبقاء‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬التقليدية‭.‬

وتطرق‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كاستراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬يصبح‭ ‬استراتيجياً‭ ‬إذا‭ ‬دُمج‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬الكلية،‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬الداخلية‭ ‬إذ‭ ‬يُستخدم‭ ‬لتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬لا‭ ‬للتجميل‭ ‬الخارجي‭ ‬فقط،‭ ‬الاستخدام‭ ‬السطحي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬مستدامة‭ ‬وخسائر‭ ‬مستقبلية‭.‬

وقدم‭ ‬توصيات‭ ‬هي‭: ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنية،‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬والتخطيط‭ ‬ضروري‭ ‬لضمان‭ ‬النجاح،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أداة‭ ‬قوية‭ ‬تتطلب‭ ‬فهماً‭ ‬عميقاً‭ ‬واستثماراً‭ ‬مستمراً،‭ ‬إدخال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬ودُمجه‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬الكلية‭.‬

كما‭ ‬تناولت‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬شتات،‭ ‬منسق‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬بقسم‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭: ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استعراض‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستخدامه‭ ‬بفعالية‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬النتائج‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحاضرة‭ ‬تناولت‭ ‬أساسيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وأهم‭ ‬الأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظف‭ ‬وتساعده‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬ويعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ (‬ ChatGPT ‭) ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التطبيقات‭ ‬المستخدمة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬المخرجة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬دقيقة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬قراءة‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المهمة‭ ‬والتأكد‭ ‬منها‭ ‬كون‭ ‬هذه‭ ‬المخرجات‭ ‬قد‭ ‬تتعرض‭ ‬لبعض‭ ‬الأخطاء‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬شتات‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬الاختياري،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬تعلمه‭ ‬لأن‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المهارات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬تعلمه‭ ‬أمر‭ ‬مهم،‭ ‬وتقاس‭ ‬الأمية‭ ‬بالتثقيف‭ ‬التقني،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬والتعلم‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لرفع‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭ ‬والحياتية‭.‬

وحول‭ ‬الورشة،‭ ‬أفاد‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬مبادرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬النقابية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬أن‭ ‬فهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واستخدامه‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬هو‭ ‬ضرورة‭ ‬مستقبلية‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬المخرجات،‭ ‬ونشكر‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬المثمر‭ ‬والمستمر‭ ‬معنا‭.‬

وأشارت‭ ‬غادة‭ ‬علي‭ ‬قائد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬مسؤولة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬والطفل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬شهدت‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬فيها‭ ‬واستفادتهم‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تداولها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أساسيات‭ ‬هي‭ ‬أهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وكيف‭ ‬تطبيقه‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬سوف‭ ‬يواصل‭ ‬ترتيب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭.‬

وأكدت‭ ‬قائد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يهدف‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الورش‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬النقابية‭ ‬والعمالية‭ ‬واكتسابهم‭ ‬المعرفة‭ ‬بالآليات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬صفية‭ ‬محمد‭ ‬شمسان‭ ‬رئيسة‭ ‬نقابة‭ ‬التربويين‭ ‬البحرينية،‭ ‬إحدى‭ ‬الحاضرات‭ ‬بالورشة،‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬على‭ ‬جدولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬شهرياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬وتطويرهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المعارف،‭ ‬منها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬تناولت‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬ضروريات‭ ‬الحياة‭ ‬المكتبية،‭ ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬بالورشة‭ ‬لرؤية‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬المراكز‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬التعليميين‭ ‬والتربويين‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبرامج‭ ‬الرقمية‭.‬