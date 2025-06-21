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المديرة العامة لوكالة الصناعات الإبداعية: الألعاب الرقمية ليست "ترفا".. بل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد

المديرة العامة لوكالة الصناعات الإبداعية: الألعاب الرقمية ليست "ترفا".. بل أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد

2025-06-21 10:43:52
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬غلنارا‭ ‬أغاموفا،‭ ‬نائب‭ ‬وزيرة‭ ‬حكومة‭ ‬موسكو،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية،‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لوكالة‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية،‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬متسارعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬للصناعات‭ ‬الإبداعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صناعة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬خاص‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التنموية‭ ‬للمدينة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي،‭ ‬قالت‭ ‬أغاموفا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬كأنها‭ ‬ترف‭ ‬ثقافي،‭ ‬بل‭ ‬كأداة‭ ‬فعالة‭ ‬لتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتوليد‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭.‬

مهمتنا‭ ‬هي‭ ‬تمكين‭ ‬المواهب‭ ‬وتحويل‭ ‬شغفهم‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬أعمال‭ ‬حقيقية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬تبرز‭ ‬صناعة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرقمية‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬المجالات‭ ‬نموًا،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعمها‭ ‬عبر‭ ‬أدوات‭ ‬حديثة‭ ‬وشراكات‭ ‬دولية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬طورت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬تشمل‭ ‬حاضنات‭ ‬أعمال‭ ‬متخصصة‭ ‬لمطوري‭ ‬الألعاب،‭ ‬وتمويل‭ ‬أولي‭ ‬للمشروعات‭ ‬الناشئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬تقنية‭ ‬وإدارية‭ ‬متقدمة‭. ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬الدولي‭ ‬لمطوري‭ ‬الألعاب‭ ‬الروس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصات‭ ‬ومعارض‭ ‬كبرى‭ ‬مثل‭ ‬ Gamescom ‭ ‬و Tokyo ‭ ‬ Game ‭ ‬ Show ،‭ ‬وتسهيل‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مطورين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وتقود‭ ‬أغاموفا‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭ ‬وكالة‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬موسكو،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬عشرة‭ ‬قطاعات‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الفن،‭ ‬الموسيقى،‭ ‬النشر،‭ ‬السينما،‭ ‬العمارة،‭ ‬التصميم،‭ ‬والأزياء‭. ‬وتهدف‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الإبداعية،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬وغير‭ ‬مالي،‭ ‬وتوفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬الثقافي‭.‬

واختتمت‭ ‬أغاموفا‭ ‬تصريحها‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإبداعي‭.‬

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